Olympia: Skispringen heute live - Goldener Abschluss für DSV-Quartett?

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Flug zu Gold? Karl Geiger und das DSV-Team wollen im Teamspringen angreifen. © Laci Perenyi/Imago

Letzter Auftritt der Skispringer bei den Olympischen Spielen. Im Teamspringen greift das DSV-Team nach einer Medaille. Den Wettkampf auf der Großschanze gibt es hier im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++

Zhangjiakou - Finaler Wettkampf für die deutschen Skispringer bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Im Teamspringen gelten die DSV-Adler am Montag (12 Uhr) als Favoriten auf eine Medaille. Neben den drei gesetzten Springern Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid komplettiert Stephan Leyhe das DSV-Quartett. Der 30-Jährige rückt für Pius Paschke in die Mannschaft. Diese Entscheidung traf Bundestrainer Stefan Horngacher nach den Eindrücken aus dem Training am Sonntag.

Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen.

Nachdem die deutschen Adler auf der Normalschanze in China so ihre Probleme hatten, lief es auf der großen Anlage bisher deutlich besser. Bronzemedaille für Geiger, Rang fünf für Eisenbichler - das macht Hoffnung auf den Teamwettbewerb. Nur das slowenische Team sammelte zusammengerechnet mehr Punkte als Deutschland. Dementsprechend selbstbewusst geht Geiger in den Wettkampf: „Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen.“ Neben Slowenien und Deutschland gilt auch die norwegische Mannschaft als Favorit auf eine Medaille.

Olympia 2022: DSV-Team will nach Gold in Sotschi und Silber in Pyeongchang erneut auf das Podest

Teamspringen bei Olympischen Spielen - das passte zuletzt für die deutschen Springer. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewannen Karl Geiger, Andreas Wellinger, Richard Freitag und Stephan Leyhe Silber hinter Norwegen. Vier Jahre zuvor, 2014 in Sotschi, ließ das deutsche Team sogar alle Konkurrenten hinter sich und konnte die Goldmedaille erobern. Gute Vorzeichen also für den heutigen Wettkampf. (mbu)