Olympia: Skispringen jetzt live - Herzschlagfinale: Deutsche Adler auf Medaillenkurs!

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Große Freude bei Markus Eisenbichler: 136 Meter lassen Deutschland von einer Medaille träumen. © Laci Perenyi/imago

Letzter Auftritt der Skispringer bei den Olympischen Spielen. Im Teamspringen greift das DSV-Team nach einer Medaille. Den Wettkampf auf der Großschanze gibt es hier im Live-Ticker.

Skispringen heute im Live-Ticker: Zwischenstand nach dem ersten Durchgang

1. Slowenien 467,4 Punkte 2. Österreich 458,4 Punkte 3. Norwegen 456,5 Punkte 4. Deutschland 446,5 Punkte 5. Japan 438,5 Punkte 6. Polen 434,5 Punkte

+++ AKTUALISIEREN +++

14.01 Uhr: 126,5 Meter für Lindvik. Das wird gang, ganz knapp. Deutschland oder Norwegen? Deutschland!!!!!!!!!!!!! Wahnsinn, Deutschland hat Bronze sicher!

13.59 Uhr: Das wird ganz eng! 128 Meter für Karl Geiger. Reicht das, um Norwegen vom Podest zu verdrängen?

13.58 Uhr: Kamil Stoch patzt. Nur 127,5 Meter. Rang sechs für Polen in der Endabrechnung.

13.57 Uhr: Als Sechstletzter ist Riyoyu Kobayashi an der Reihe. Starke 132,5 Meter des Japaners.

13.56 Uhr: 121 Meter nur für den Russen Klimov.

Lesen Sie auch Olympia heute live: Deutschland hat nächste Medaille vor den Augen Was passiert am Montag bei den Olympischen Spielen? Wir begleiten den Tag mit allen deutschen Medaillenchancen im News-Ticker. Olympia heute live: Deutschland hat nächste Medaille vor den Augen Olympia: Zweierbob JETZT im Live-Ticker - deutscher Fahnenträger ist Gold-Favorit Im Zweierbob bei Olympia stehen die Chancen auf einen deutschen Erfolg gut. Fahnenträger Francesco Friedrich will seine dritte Goldmedaille. Der Live-Ticker. Olympia: Zweierbob JETZT im Live-Ticker - deutscher Fahnenträger ist Gold-Favorit

13.54 Uhr: In umgekehrter Reihenfolge wird in der finalen Gruppe gesprungen. Es beginnt Kilian Peier für die Schweiz, 124 Meter.

13.52 Uhr: Jaaaaaaaa! Markus Eisenbichler segelt auf 139,5 Meter. Weltklasse. Der Siegsdorfer schreit seine Freude heraus. Platz vier, aber der Rückstand auf Norwegen beträgt nur noch drei Punkte. Ist das spannend hier! Österreich führt vor Slowenien. Vier Teams kämpfen um drei Medaillen.

13.50 Uhr: 136,5 Meter für Robert Johansson! Ein fantastischer Sprung des Norwegers. Das wird schwierig zu toppen sein für Markus Eisenbichler. Und auch Jan Hoerl springt überragend! 137,5 Meter, ein Sahnestück. Österreich liegt vorne.

13.49 Uhr: 126 Meter für Timi Zajc, der damit die Verfolger Sloweniens wieder hoffen lässt.

13.48 Uhr: Medaillenhoffnung begraben? Nur 120 Meter für Yunshiro Kobayashi. Zu wenig!

13.46 Uhr: 121,5 Meter fliegt Simon Ammann beim letzten olympischen Sprung seines Lebens. Ein großartiger Sportler verabschiedet sich von der Olympia-Bühne!

13.43 Uhr: Stephan Leyhe liefert. Starke 129 Meter des Deutschen. Rang vier für Deutschland, zwölf Punkte Rückstand auf Bronze. Da geht noch was!

13.41 Uhr: Daniel Huber kommt auf 129 Meter. Ordentlicher Sprung. Aber: Die österreichische Führung ist weg, Platz zwei.

13.40 Uhr: Fehlende Luftunterstützung für Daniel Andre Tande. 124 Meter sind es nur für den Norweger, Rang zwei.

13.38 Uhr: Wow! Ausrufezeichen von Cene Prevc. 132 Meter katapultieren die Slowenen nach vorne.

13.37 Uhr: Nur 120 Meter für Pawel Wasek. Kann Stephan Leyhe das gleich kontern? Der Japaner Nakamura landet bei 122 Metern.

13.36 Uhr: Schlechter Wind für Gregor Deschwanden, der bei 123,5 Metern landet.

13.35 Uhr: Roman Trofimov eröffnet mit 119,5 Metern die zweite Gruppe.

13.33 Uhr: 122 Meter für Constantin Schmid. Zu wenig! Rang sechs für Deutschland, zwölf Zähler Rückstand auf Norwegen.

13.32 Uhr: Zähe Bedingungen für Stefan Kraft. Diese 121,5 Meter sind hoch einzuschätzen. Österreich führt!

13.30 Uhr: Granerud lacht ironisch. 118,5 Meter bei schlechten Bedingungen für den Norweger.

13.28 Uhr: Lovro Kos mit viel Windpech. 120 Meter für den Slowenen, die Führung gerät in Gefahr!

13.26 Uhr: Yukiya Sato schüttelt den Kopf. Nur 124 Meter für den Japaner.

13.24 Uhr: Weiter geht´s. Danil Sadreev tut sich schwer. 119 Meter für den Youngster. Auch Dominik Peter landet früh, ebenfalls 119 Meter.

13.08 Uhr: Puh, Durchatmen ist angesagt. Was für eine Spannung hier. China, die USA und Tschechien sind ausgeschieden. Slowenien führt vor Österreich und Norwegen. Zehn Punkte hinter Norwegen liegt das deutsche Team auf Rang vier. Im zweiten Durchgang muss der Angriff auf die Skandinavier kommen.

13.06 Uhr: Karl Geiger wird bei katastrophalen Verhältnissen losgelassen. Es bläst kräftig von hinten. 121 Meter für den Oberstdorfer. Deutschland bleibt auf Rang vier.

13.05 Uhr: Auch Manuel Fettner lässt Meter liegen. 128 Meter für den Österreicher. Trotzdem schiebt sich Österreich an Norwegen vorbei.

13.04 Uhr: Lindvik patzt! 121 Meter für den Olympiasieger vom Samstag. Die Norweger verlieren die Führung an Slowenien.

13.03 Uhr: Peter Prevc kämpft erbittert gegen den Rückenwind. Nur 129 Meter für den Slowenen.

13.01 Uhr: 134 Meter für Ryoyu Kobayashi. Der Olympiasieger von der Normalschanze bringt Japan in Führung.

12.59 Uhr: König Kamil! 137 Meter für den Polen. Ein Weltklassesprung bei etwas besseren Bedingungen.

12.58 Uhr: Die Schweiz hat mit dem Podest nichts zu tun. 118,5 Meter für Kilian Peier.

12.56 Uhr: Nach sechs Minuten Wartezeit wird Klimov abgewunken. 118 Meter für den Russen. Das war´s mit der Medaille.

12.52 Uhr: Evgeniy Klimov muss wieder runter vom Balken. Es bleibt hier unruhig - bei minus 23 Grad. Hoffentlich erleben wir einen zweiten Durchgang.

12.50 Uhr: Nur 107,5 Meter für Roman Koudelka. Der Routinier lässt den Kopf hängen.

12.48 Uhr: Die USA und China verabschieden sich hier mit ihren vierten Sprüngen aus dem Wettkampf.

12.46 Uhr: Guter Wind, guter Sprung. 136 Meter für Markus Eisenbichler. Deutschland bleibt Vierter, hält dadurch allerdings Kontakt zu den Medaillenrängen. Ein spannendes Rennen um Edelmetall!

12.44 Uhr: Es bleibt eng an der Spitze! 125,5 Meter für Robert Johansson. Rang zwei für Norwegen. 0,4 Punkte Rückstand auf Slowenien! Jan Hoerl aus Österreich macht es viel besser. 133 Meter sind ein Zeichen an die Konkurrenz.

12.43 Uhr: 124 Meter weit segelt Timi Zajc. Schwierige Bedingungen für den Slowenen, die in Führung gehen.

12.42 Uhr: Bei guten Verhältnissen springt Yunshiro Kobayashi 128,5 Meter.

12.41 Uhr: Unruhiger Flug von Dawid Kubacki, nur 122 Meter. War es das mit der polnischen Medaillenhoffnung?

12.40 Uhr: Nur 116 Meter für Simon Amman. Die Skisprung-Legende ist sauer auf sich selbst.

12.38 Uhr: 120 Meter für Mikhaiel Nazarov. Rückschlag für Russland!

12.34 Uhr: Es bleibt dabei: China und die USA sind hier nicht konkurrenzfähig. Die 100-Meter-Marke ist das Höchste der Gefühle.

12.32 Uhr: Es ist ein spannender Kampf um die Medaillen. Sehr schön für den neutralen Zuschauer. Mit Eisenbichler und Geiger stehen die beiden stärksten DSV-Adler noch oben.

12.31 Uhr: Stephan Leyhe für Deutschland! Er springt viel besser als im Probedurchgang. 127,5 Meter für den Routinier. Deutschland bleibt Vierter! Sechs Zähler Rückstand auf die drittplatzierten Österreicher.

12.30 Uhr: Wie Tande zuvor landet auch Daniel Huber bei 130,5 Meter.

12.29 Uhr: Daniel Andre Tande hat oben Probleme, macht aber noch viel aus dem Sprung. 130,5 Meter, Führung für Norwegen.

12.28 Uhr: 132 Meter für Cene Prevc. Die Slowenen sind hier bärenstark unterwegs.

12.27 Uhr: Starker Satz von Pawel Wasek auf 131 Meter. Die Polen melden sich hier zurück.

12.25 Uhr: Gregor Deschwanden aus der Schweiz lässt Meter liegen. Nur 122 Meter. Das kann er besser!

12.24 Uhr: Russland macht sich Hoffnungen auf eine Medaille. Zurecht! 127 Meter für Roman Trofimov.

12.22 Uhr: 90 Meter für Lyu Yixin aus China. Auch Patrick Gasienica aus den USA landet früh, 105,5 Meter. 109 Meter sind es für den Tschechen Cestmir Kozisek.

12.20 Uhr: Jetzt kommt Constantin Schmid für Deutschland! 126,5 Meter für den Youngster im Team. Rang vier für Deutschland, 16 Punkte Rückstand auf den Führenden Norwegen.

12.19 Uhr: Die Bedingungen werden besser. Das nutzt Granerud für Norwegen. 138 Meter reichen zur Führung. Stefan Kraft lässt Federn für Österreich, 127,5 Meter für den Weltrekordhalter.

12.17 Uhr: Lovro Kos zeigt, warum die Slowenen Favorit auf Gold sind. 134 Meter als Ansage an die Konkurrenz. Klare Führung!

12.16 Uhr: Starker Sprung von Yukiya Sato. Die Verhältnisse waren schlecht, der Sprung stark. 126 Meter, Rang zwei für Japan.

12.14 Uhr: Piotr Zyla landet bei 118 Metern. Zu wenig für den Polen.

12.13 Uhr: Dominik Peter kommt nur auf 112 Meter. Rang zwei für die Schweiz!

12.10 Uhr: Die Jury geht eine Luke nach oben, es kann weitergehen. Wie kommt Sadreev nach der langen Pause zurecht? Gut! 128,5 Meter, klare Führung für Russland.

12.07 Uhr: Noch immer wartet Danil Sadreev oben, zu viel Wind im Hang. Der Russe wärmt sich mit einer Decke. Nach drei Springern führt Tschechien vor den USA.

12.05 Uhr: Immer wieder müssen die Springer runter vom Balken. Es könnte eine zähe Angelegenheit werden in Zhangjiakou.

12.02 Uhr: Heftiger Rückenwind für Dean Decker. Nur 92,5 Meter für den US-Amerikaner.

12.00 Uhr: Los geht es! Elf Nationen gehen an den Start. 84 Meter für Weijie Zhen. Die Chinesen haben hier keine Chance der Konkurrenz gefährlich zu werden.

Update vom 14. Februar, 11.55 Uhr: Die Anspannung steigt, gleich geht es los. In der ersten Gruppe wird Constantin Schmid für Deutschland springen. Stephan Leyhe ist dann der zweite DSV-Athlet. In Gruppe drei vertritt Markus Eisenbichler die deutschen Farben. Schlussspringer wird Karl Geiger sein.

Update vom 14. Februar, 11.40 Uhr: Es wird langsam ernst! Soeben ist der Probedurchgang in Zhangjiakou zu Ende gegangen. Beim minus 20 Grad Außentemperatur haben die deutschen Adler im Training die absoluten Spitzenränge verpasst. Markus Eisenbichler segelte auf 130 Meter und war mit Rang acht bester DSV-Adler. Karl Geiger wurde Elfter, Constantin Schmid 17. und Stephan Leyhe 29. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Quartett gleich im Wettkampf steigern kann.

Erstmeldung vom 14. Februar, 10.40 Uhr: Zhangjiakou - Finaler Wettkampf für die deutschen Skispringer bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Im Teamspringen gelten die DSV-Adler am Montag (12 Uhr) als Favoriten auf eine Medaille. Neben den drei gesetzten Springern Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid komplettiert Stephan Leyhe das DSV-Quartett. Der 30-Jährige rückt für Pius Paschke in die Mannschaft. Diese Entscheidung traf Bundestrainer Stefan Horngacher nach den Eindrücken aus dem Training am Sonntag.

Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen.

Nachdem die deutschen Adler auf der Normalschanze in China so ihre Probleme hatten, lief es auf der großen Anlage bisher deutlich besser. Bronzemedaille für Geiger, Rang fünf für Eisenbichler - das macht Hoffnung auf den Teamwettbewerb. Nur das slowenische Team sammelte zusammengerechnet mehr Punkte als Deutschland. Dementsprechend selbstbewusst geht Geiger in den Wettkampf: „Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen.“ Neben Slowenien und Deutschland gilt auch die norwegische Mannschaft als Favorit auf eine Medaille.

Olympia 2022: DSV-Team will nach Gold in Sotschi und Silber in Pyeongchang erneut auf das Podest

Teamspringen bei Olympischen Spielen - das passte zuletzt für die deutschen Springer. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewannen Karl Geiger, Andreas Wellinger, Richard Freitag und Stephan Leyhe Silber hinter Norwegen. Vier Jahre zuvor, 2014 in Sotschi, ließ das deutsche Team sogar alle Konkurrenten hinter sich und konnte die Goldmedaille erobern. Gute Vorzeichen also für den heutigen Wettkampf. (mbu)