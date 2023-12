Slalom-Ass vom Gardasee sorgt für Furore im Ski-Zirkus

Von: Luca Hartmann

Für die heimischen Winterspiele 2026 hat Gastgeberland Italien eine neue Slalom-Hoffnung. Die junge Ski-Fahrerin kommt ausgerechnet vom Gardasee.

Puegnano sul Garda – Am italienischen Wintersport-Himmel geht gerade ein neuer Stern auf: Marta Rossetti dürfte bisher nur eingefleischten Ski-Alpin-Fans ein Begriff sein, doch die junge Slalom-Spezialistin gilt als große Hoffnung der Italienerinnen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Besonders die Herkunft von Rossetti überrascht.

Marta Rossetti Geboren: 25. März 1999 (Alter: 24 Jahre), in Salò (Italien) Nationalität: Italien Disziplin: Slalom, Riesenslalom

Italienisches Slalom-Talent kommt vom Gardasee

Statt in den italienischen Bergen ist die 24-Jährige in Puegnano sul Garda, einer kleinen Gemeinde westlich des Gardassees aufgewachsen. Ihre Liebe zum Skifahren hat sie trotzdem bereits in jungen Jahren entdeckt. „Angefangen hat alles, als ich drei Jahre alt war. Da bin ich mit meiner Familie immer zum Ski-Urlaub nach Madonna di Campiglio gefahren“, erzählt Rossetti dem BreMagazine im Interview.

Dass sie jedoch einmal so gut werden würde, hatte sie selbst nicht kommen sehen. Erst als sie in der Nationalmannschaft ankam „wurde mir klar, dass Skifahren mein Job, mein Leben werden könnte, eine Möglichkeit, meinen starken Wettkampfcharakter unter Beweis zu stellen“, so Rossetti. Für sie sei es ein „Traum, dieses Niveau erreicht zu haben“, denn fast wäre sie in einer anderen Sportart gelandet.

Die Italienerin Marta Rossetti vom Gardasee mischt den Slalom-Weltcup auf. © Instagram / martarosss

Rossetti trainierte mit Sprint-Olympiasieger Jacobs

In ihrer Jugendzeit habe sie auch in der Leichtathletik „gute Ergebnisse“ eingefahren. Trainiert wurde sie dabei sogar teilweise vom italienischen Sprint-Star Marcell Jacobs, der sich bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sensationell Gold über die 100 Meter sicherte und später auch noch mit der 4x100 Meter Staffel triumphierte.

Letztlich habe Rossetti aber gemerkt, dass „das Skifahren der Sport für mich ist“. Ihre bisherige Karriere sei eine „unerwartete und überraschende Reise, der ich mich stellte, indem ich mir Schritt für Schritt immer wichtigere Ziele setzte“. Und die Ambitionen sind groß, Rosetti hat die Olympischen Spiele 2026 in der Heimat fest im Blick.

Italienische Slalom-Hoffnung für Olympia

Bis dahin möchte sie sich noch „in einigen Aspekten verbessern“, wie sie selbst sagt. Es gehe gerade auf höchstem Niveau um Nouancen, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage hänge von kleinen Details ab, so die 24-Jährige. Doch dass sie auch mit den ganz großen Namen im Weltcup mithalten kann, hat sie diesen Winter schon bewiesen.

Beim Slalom im amerikanischen Killington fuhr sie überraschend auf einen starken fünften Platz und sendete damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Insgesamt fuhr sie im Weltcup schon dreimal unter die besten 15. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Méribel belegte sie im Slalom Rang 23.

Klar, dass nun große Hoffnungen auf Rossetti liegen. Insbesondere weil die Italienerinnen seit dem Rücktritt von Manuela Mölgg 2018 im Slalom meist nur hinterher fahren. (LuHa)