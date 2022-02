Olympia-News am Sonntag: Gibt‘s gleich das erste Gold für Deutschland?

Von: Patrick Mayer, Alexander Kaindl, Florian Schimak

Olympia am Sonntag im Live-Ticker: Gibt‘s das erste Gold für Deutschland? © IMAGO / Xinhua

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking fallen die ersten Entscheidungen. Gibt‘s am Sonntag das erste Gold? Der Olympia-Tag am Sonntag im Live-Ticker.

Update vom 6. Februar, 13.12 Uhr: Johannes Ludwig hat seine Führung im olympischen Rodel-Rennen ausgebaut und ist nur einen Lauf von der Goldmedaille entfernt. Der Gesamtweltcupsieger aus Oberhof verbesserte am Sonntag seinen eigenen Bahnrekord vom Vortag auf 57,043 Sekunden und führt das Klassement im Yanqing Sliding Centre auch nach dem dritten Durchgang vor Österreichs Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl an. Der Vorsprung beträgt 0,113 Sekunden.

Felix Loch (Berchtesgaden) hingegen fiel um eine Position auf den fünften Platz zurück (+0,849) und baute damit keinen Druck auf Dominik Fischnaller aus Italien (+0,722) auf dem Bronzerang auf. Lochs Rückstand auf das Podest wuchs auf 0,127 Sekunden. Neuer Vierter ist der Lette Kristers Aparjods (+0,816).

Der dritte deutsche Starter Max Langenhan (Friedrichroda) liegt vor dem abschließenden Durchgang vier am Sonntagnachmittag deutscher Zeit (ab 14.15 Uhr MEZ/21.15 Uhr OZ) als Siebter (+1,119) komfortabel auf Top-Ten-Kurs.

Update vom 6. Februar, 12.29 Uhr: Während im Moment die deutschen Skispringer auf Medaillenjagd gehen, haben wir für sie ein paar Meldungen zusammengefasst: Die Mittenwälderin Annika Morgen hätte beinahe das Olympia-Finale verschlafen. Ski-Star Sofia Goggia hatte sich erst jüngst schwerverletzt, ist aber dennoch bei Olympia dabei. Beim gestrigen Langlauf-Wettbewerb wurde Teresa Stadlober Sensations-Dritte - ihr Vater brüllte die TV-Box fast kaputt. Und ein deutsches Olympia-Traumpaar ist in Peking dabei.

Olympia live: Eisschnelläufer verpassen die Top 10

Update vom 6. Februar, 11.50 Uhr: Die deutschen Eisschnellläufer haben zum Auftakt der Männer-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Top 10 verpasst. Patrick Beckert aus Erfurt lief über 5000 Meter 6:19,58 Minuten und belegte damit den elften Platz. Felix Rijhnen aus Frankfurt/Main wurde bei seiner Olympia-Premiere 13. in 6:19,86 Minuten.

Gold gewann dank einer fulminanten Schlussrunde Topfavorit Nils van der Poel aus Schweden. Der Weltrekordler siegte in 6:08,84 Minuten und unterbot damit den vier Jahre alten olympischen Rekord des Niederländers Sven Kramer um fast eine Sekunde.

Update vom 6. Februar, 11.30 Uhr: Bei Olympia 2022 steht heute das Skispringen von der Normalschanze an. Karl Geiger und Markus Eisenbichler gelten als Medaillen-Kandidaten. Das Springen verfolgen Sie ab 12 Uhr bei tz.de im Live-Ticker (siehe Link).

Olympia-News am Sonntag: Alexander Bolschunow ist Langlauf-Olympiasieger im Skiathlon

Update vom 6. Februar, 10.21 Uhr: Alexander Bolschunow ist Langlauf-Olympiasieger im Skiathlon. Der 25 Jahre alte Russe setzte sich am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen im chinesischen Zhangjiakou souverän vor seinem Landsmann Denis Spizow und dem Finnen Iivo Niskanen durch. Es war der erste Olympia-Triumph Bolschunows, der bei den vergangenen Winterspielen dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen hatte.

Als bester Deutscher lief Lucas Bögl aus Gaißach auf Rang zwölf, Friedrich Moch aus Isny kam einen Platz dahinter ins Ziel. Mitfavorit Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen erlebte eine deftige Niederlage und erreichte nur als 40. das Ziel. Im Skiathlon von Pyeongchang 2018 hatten noch drei Norweger ganz vorne gelegen.

Florian Notz aus Römerstein kam auf den 19. Platz. Jonas Dobler verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start - eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Deutsche Skiverband mit. Bei der Tour de Ski war der Traunsteiner Ende des vergangenen Jahres wegen leichter Herzprobleme vorzeitig ausgestiegen. Auch dies war als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet worden.

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst 15 Kilometer in der klassischen und anschließend 15 Kilometer in der Skating-Technik.

Update vom 6. Februar, 6.11 Uhr: Jetzt ist es klar: Keine Herren-Abfahrt am Sonntag! Der Wind ist zu stark, es ist zu gefährlich und es wären keine fairen Rahmenbedingungen für die Ski-Asse gegeben. Deshalb muss das Rennen nun am Montag, 7. Februar, stattfinden. Um 5 Uhr deutscher Zeit soll es dann losgehen.

Update vom 6. Februar, 5.11 Uhr: Eigentlich war geplant, dass wir ihnen um diese Uhrzeit so langsam verraten können, wer auf Medaillenkurs bei der Abfahrt der Herren ist. Das ursprünglich für 4 Uhr deutscher Zeit angesetzte Rennen wurde inzwischen aber mehrmals verschoben. Es kommt frühestens um 7 Uhr zum Start - möglicherweise wird die Abfahrt aber sogar auf Montag verschoben.

Olympia am Sonntag im Live-Ticker: Gibt‘s das erste Gold für Deutschland?

München / Peking - Gibt‘s bei Olympia 2022* in Peking am Sonntag gleich das erste Gold für den DVS? Nachdem Katharina Althaus auf bittere Art und Weise beim Skispringen der Damen von der Normalschanze den Olympiasieg verpasst hat, könnten die Kollegen Karl Geiger und Markus Eisenbichler am Sonntag nach ganz oben springen.

Zwar gehen die DSV-Adler nicht als die ganz großen Favoriten an den Start, aber eine Überraschung wäre durchaus möglich. Die große Gold-Hoffnung herrscht dagegen beim Rodeln! Johannes Ludwig greift nach dem größten Triumph seiner Karriere. Der Gesamtweltcupsieger geht beim olympischen Rodel-Wettbewerb als Führender in die beiden letzten Läufe, liegt aber nur 39 Tausendstelsekunden vor dem Österreicher Wolfgang Kindl. Rekordweltmeister Felix Loch ist im Zwischenklassement Vierter, Max Langenhan hat als Siebter eine Top-10-Platzierung im Visier. Ernst wird es um 12.30 und 14.15 Uhr.

Die deutschen Abfahrer gehen dagegen als Außenseiter in die erste Olympia-Entscheidung der alpinen Skirennläufer. Romed Baumann, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Vize-Weltmeister Andreas Sander, der am Samstag das letzte DSV-Startticket erhielt, hatten zuletzt im Weltcup nicht überzeugt. Das Rennen beginnt um 4 Uhr. (akl/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA