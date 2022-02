Olympia: Weinbuch ist «sehr skeptisch» über Rückkehr von Frenzel und Weber

Der Bundestrainer der Nordischen Kombinierer: Hermann Weinbuch. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Zhangjiakou - Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch glaubt noch nicht an eine schnelle Rückkehr seiner corona-positiven Schützlinge Eric Frenzel und Terence Weber bei Olympia in Peking. «Ich bin sehr skeptisch leider. Einer vielleicht, aber ob alle zwei? Ich weiß es nicht», sagte Weinbuch am Mittwoch in Zhangjiakou. Beide Athleten waren nach der Einreise in China positiv auf das Virus getestet worden und befinden sich seither in Quarantäne.

Bei Weber gab es sogar schon einen negativen Test, bevor sich die Werte wieder in die andere Richtung entwickelten. Bei Frenzel sei die Tendenz immerhin gut, schilderte Teamarzt Stefan Pecher am Mittwoch. Seine Tests sind aber auch weiterhin positiv. Für das erste Einzel hatte Weinbuch darauf verzichtet, den extra nach China eingeflogenen Manuel Faißt einzusetzen. In diesem Fall hätte er entweder Frenzel oder Weber für die restlichen Winterspiele aus dem Team nehmen müssen. Stattdessen startete Weinbuch lieber mit drei Athleten ins Einzel von der Normalschanze. (dpa)