Weltmeister und Olympia-Heldin im Baby-Glück: „Allen Beteiligten geht es gut"

Therese Johaug und Nils Jakob Hoff sind Eltern einer kleiner Tochter geworden.

Olympiasiegerin Therese Johaug ist Mutter geworden, zusammen mit dem Ruder-Weltmeister Nils Jakob Hoff bekam sie Nachwuchs.

Oslo - Bis zum 12. Mai zeigte sich die Wintersport-Ikone Therese Johaug noch mit dickem Bauch auf ihrem Instagram-Profil. Trotz kugelrunder Beeinträchtigung war die ehemalige Spitzensportlerin noch ziemlich aktiv. Im März 2022 beendete die Langläuferin ihre Karriere und überraschte ihre Fans mit Baby-News im Januar 2023.

Wintersport-Heldin Johaug ist Mutter geworden - Mädchen ist auch Tochter von Weltmeister

Vor allem bei den Olympischen Spielen in Peking war Johaug im Herbst in ihrer Karriere noch einmal zu Höchstleistungen aufgefahren. 2022 im Februar war die damals frisch Verlobte zu drei Olympischen Goldmedaillen gelaufen. Seit der Verkündung der Verlobung am Silvesterabend 2021 bis zur Geburt des Kindes sind in über 500 Tagen sowohl sportlich als auch privat tolle Sachen passiert.

Zusammen mit ihrem Nils Jakob Hoff freut sich die ehemalige Athletin nun auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Sprössling. Das Kind wird wohl auch sportlich aufgezogen. Hoff war nämlich auch einst ein Spitzenathlet und holte die Weltmeisterschaft im Doppelzweier beim Rudern. Die 34-Jährige und der 38-Jährige teilten die Baby-News mit einem kleinen Finger-Foto der Neugeborenen mit und bedankten sich für die Nachrichten: „Bei allen Beteiligten läuft es gut“. Das Geschlecht verriet Johaug bereits. Den Namen des kleinen Mädchens behielten die beiden noch für sich.

Therese Johaug: Mutter, Olympiasiegerin und eine dunkle Phase im Jahr 2016

Seit ihrem Karriereende hat Johaug einige neue Projekte gestartet. Ein Buch über ihr Leben ist auf den Markt gekommen und sie war als Expertin im Fernsehen tätig. Jetzt folgt mit dem Nachwuchs ein weiteres Langzeitprojekt, welches sie wohl am intensivsten betreuten wird. Johaug holte während ihrer Laufbahn sechs Olympische Medaillen und wurde 14 Mal Weltmeisterin. 2016 wurde sie einst nach einer positiven Dopingkontrolle gesperrt, auch damals war Hoff schon an ihrer Seite und stand ihr bei.

