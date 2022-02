Olympia-Zeitplan heute live: Diese Wettkämpfe und Entscheidungen stehen am 14. Februar an

Von: Patrick Mayer

Medaillen-Chancen mit Deutschland bei Olympia 2022: Markus Eisenbichler. © IMAGO / Newspix

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht der nächste Wettkampftag an. Biathlon, Skispringen, Bob - ein Überblick über die Entscheidungen am Montag, 14. Februar.

München/Peking - Karl Geiger und Markus Eisenbichler gehen mit den DSV-Adlern auf die Schanze. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (Zeitplan) wartet an diesem Montag, 14. Februar, ein echtes Highlight: das Teamspringen der Skispringer. Und: Die deutsche Mannschaft ist in den Anhöhen von Zhangjiakou, rund 180 Kilometer nordöstlich der Riesen-Metropole gelegen, ein Medaillenanwärter. Mindestens.

Die Skispringer haben in jedem Fall Edelmetall für den Medaillenspiegel von Olympia 2022 in Aussicht. Während die Damen durch den Bob-Kanal des Yanqing National Sliding Center nördlich von Peking sausen, versprechen auch die Wettbewerbe im Ski Freestyle und im Snowboard Spektakel. Die Wettkämpfe und Entscheidungen vom 14. Februar - tz.de verschafft einen Überblick.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 14. Februar

Medaillen-Entscheidungen (alle Zeiten MEZ): Von Skispringen bis Bob (5)

02.22 Uhr: Eiskunstlauf

Mixed, Eistanz, Kür

02.30 Uhr: Ski Freestyle

Slopestyle, Damen, Finale

04.00 Uhr: Bob

Monobob, Frauen, 4. Durchgang

Skispringen (Olympia 2022): DSV-Adler gehen im Teamspringen von der Schanze

13.00 Uhr: Ski Freestyle

Sprung, Damen, 2. Finale

13.06 Uhr: Skispringen

Teamspringen, Herren, 2. Durchgang

Weitere Wettkämpfe bei Olympia 2022: Spektakel rund um Ski Freestyle und Snowboard

Curling

Frauen, Vorrunde:

02.05 Uhr: China - Japan

02.05 Uhr: Kanada - Rus. Ol. Komitee

02.05 Uhr: USA - Südkorea

13.05 Uhr: Dänemark - Rus. Ol. Komitee

13.05 Uhr: Großbritannien - Kanada

13.05 Uhr: Japan - Südkorea

13.05 Uhr: Schweiz - Schweden

Männer, Vorrunde:

07.05 Uhr: Dänemark - Norwegen

07.05 Uhr: Kanada - Italien

07.05 Uhr: Rus. Ol. Komitee - Schweden

07.05 Uhr: Schweiz - Großbritannien

Snowboard

02.30 Uhr: Big Air, Damen, Qualifikation

06.30 Uhr: Big Air, Herren, Qualifikation

Bob

02.30 Uhr: Monobob, Frauen, 3. Durchgang

13.05 Uhr: Zweierbob, Männer, 1. Durchgang

14.40 Uhr: Zweierbob, Männer, 2. Durchgang

Eishockey

05.10 Uhr: Frauen, Halbfinale I

14.10 Uhr: Frauen, Halbfinale II

Ski Freestyle (Olympia 2022): Skispringen ein Höhepunkt bei den Winterspielen

Ski Freestyle

05.30 Uhr: Slopestyle, Herren, Qualifikation

12.00 Uhr: Sprung, Damen, 1. Finale

Skispringen

12.00 Uhr: Teamspringen, Herren, 1. Durchgang

