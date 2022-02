Olympia-Zeitplan heute - Diese Entscheidungen und Wettkämpfe stehen am 11. Februar an

Austragungsort bei Olympia 2022: das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu bei Zhangjiakou. © IMAGO / GEPA pictures

Es ist der nächste Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Biathlon, Ski Alpin, Snowboard - tz.de verschafft einen Überblick über die Entscheidungen am 11. Februar.

Olympia 2022: In Peking und China steht der nächste Wettkampftag an.

In Peking und China steht der nächste Wettkampftag an. In Ski alpin, Snowboard und Biathlon geht es an diesem Freitag bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen.

Entscheidungen und Wettkämpfe vom 11. Februar - tz.de verschafft den Überblick.

München/Peking - Peking und China im Fokus: Die Olympischen Winterspielen (Zeitplan) stehen in diesen Tagen nicht nur wegen des Sports im Mittelpunkt. Am Freitag, 11. Februar, geht es auf der Loipe und am Ski-Hang um sieben Entscheidungen.

Während im Biathlon, in Ski alpin und im Snowboard die teilnehmenden Nationen um Edelmetall im Medaillenspiegel von Olympia 2022 kämpfen, spielen die Kufencracks im Eishockey um Tore und Punkte. Rasant wird es auch im Eisschnelllauf und im Shorttrack in den Ausscheidungswettbewerben. Die Entscheidungen und Wettkämpfe vom 11. Februar - tz.de verschafft einen Überblick.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 11. Februar

Medaillen-Entscheidungen (alle Zeiten MEZ): Von Biathlon über Ski alpin bis Snowboard (7)

02.30 Uhr: Snowboard

Halfpipe, Herren, Finale

Ski alpin (Olympia 2022): Damen heizen im Super G den Hang hinunter

04.00 Uhr: Ski alpin

Super G, Damen

08.00 Uhr: Langlauf

15 km klassisch, Herren

09.00 Uhr: Eisschnelllauf

10.000 m, Herren

Biathlon (Olympia 2022): Der Damen-Sprint geht in Zhangjiakou über die Loipe

10.00 Uhr: Biathlon

1000 Sprint 7,5 km, Damen

13.43 Uhr: Shorttrack

1000 m, Damen, Finale

14.55 Uhr: Skeleton

Einer, Männer, 4. Durchgang

Weitere Wettkämpfe bei Olympia 2022: Skispringen, Eishockey und Curling

Skeleton

02.30 Uhr: Einer, Frauen, 1. Durchgang

04.00 Uhr: Einer, Frauen, 2. Durchgang

13.20 Uhr: Einer, Männer, 3. Durchgang

Eishockey (Olympia 2022): Tschechien gegen die Schweiz, Schweden trifft auf die Slowakei

Eishockey

Männer:

05.10 Uhr, Gruppe B: Dänemark - Rus. Oly. Komitee

09.40 Uhr, Gruppe B: Tschechien - Schweiz

09.40 Uhr, Gruppe C: Schweden - Slowakei

14.10 Uhr, Gruppe C: Lettland - Finnland

Frauen:

05.10 Uhr, Finalrunde: Viertelfinale

Curling

Frauen, Vorrunde:

07.05 Uhr: Kanada - Japan

07.05 Uhr: Schweiz - Rus. Ol. Komitee

07.05 Uhr: Südkorea - Großbritannien

07.05 Uhr: USA - China

Männer, Vorrunde:

02.05 Uhr: Dänemark - China

02.05 Uhr: Großbritannien - USA

02.05 Uhr: Schweden - Italien

02.05 Uhr: Schweiz - Rus. Ol. Komitee

13.05 Uhr: Großbritannien - Norwegen

13.05 Uhr: Kanada - Schweiz

13.05 Uhr: Rus. Ol. Komitee - Dänemark

Skispringen (Olympia 2022): Auf der Großschanze wird die Qualifikation ausgetragen

Skispringen

12.00 Uhr: Großschanze, Herren, Qualifikation

Shorttrack

12.00 Uhr: 1000 m, Damen, Viertelfinale

12.18 Uhr: 500 m, Herren, Vorläufe

12.55 Uhr: 1000 m, Damen, Halbfinale

13.04 Uhr: 5000 m Staffel, Herren, Halbfinale

13.37 Uhr: 1000 m, Damen, Finale B

