Olympia: Zweierbob heute im Live-Ticker - deutscher Fahnenträger ist Gold-Favorit

Von: Marius Epp

Ein eingespieltes Duo: Bob-Pliot Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis. © DANIEL MIHAILESCU/AFP

Im Zweierbob bei Olympia stehen die Chancen auf einen deutschen Erfolg gut. Fahnenträger Francesco Friedrich will seine dritte Goldmedaille. Der Live-Ticker.

Olympia: Zweierbob der Männer, 1. und 2. Lauf | Montag, 13.05 Uhr

Der Deutsche Francesco Friedrich ist Topfavorit auf die Goldmedaille.

Der Wettkampf im Live-Ticker.

Yanqing - Im Rodeln und im Skeleton regnete es Medaillen für Deutschland - und auch die dritte Sportart im Eiskanal könnte sich als ergiebige Quelle für Edelmetall erweisen: Im Bob dominieren deutsche Athleten seit Jahren das Geschehen.

Beim ersten Bob-Wettbewerb auf der neuen Olympia-Bahn nahe Peking ging „Team D“ allerdings leer aus: Die US-Amerikanerin Kaillie Humphries krönte sich im Monobob zur Olympiasiegerin. Die deutsche Starterin Laura Nolte musste sich als Vierte mit der Blechmedaille zufriedengeben.

Olympia-Gold im Zweierbob? Das Rennen im Live-Ticker

Doch es wäre eine große Überraschung, wenn sich dieser Trend fortsetzen würde. Denn im Zweierbob gilt der Sachse Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Thorsten Margis als großer Favorit auf die Goldmedaille. 2018 im Pyeongchang teilte sich das Duo den Olympiasieg - zeitgleich mit dem Duo, das wohl auch dieses Mal am Ehesten um den Sieg mitreden wird: Die Kanadier Justin Kripps und Alexander Kopacz.

In den Trainingsläufen wurde Friedrich seiner Favoritenrolle noch nicht gerecht. „Aus diesen Läufen kann man überhaupt keine Rückschlüsse auf irgendwas ziehen“, merkte der Rekordweltmeister aber an. In den Trainings werden üblicherweise Material und Fahrlinien getestet.

Olympia-Gold im Zweierbob? Deutsche Starter haben Vorteil

Deutschland hat im Zweierbob der Männer nicht nur ein heißes Eisen im Feuer: Vizeweltmeister Johannes Lochner machte im Training einen sehr guten Eindruck. Auch Christoph Hafer, der dritte deutsche Starter, hat Chancen auf eine Medaille. Für den Piloten aus Bad Feilnbach sind es die ersten Winterspiele. Lauf eins und zwei finden am Montag ab 13.05 Uhr statt, die entscheidenden Läufe drei und vier steigen dann am Dienstag um 13.15 Uhr bzw. um 14.50 Uhr.

Einen entscheidenden Vorteil könnten sich die deutschen Bob-Piloten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele erarbeitet haben. In einem Simulator konnten sie die brandneue Bahn in Yanqing schon vorab testen. „Dadurch konnten wir uns besser die Kurvenreihenfolge merken und uns die Kurven erarbeiten“, erklärt Friedrich. Kann da noch was schiefgehen? (epp)