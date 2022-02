Deutsche Olympiaheldin am Flughafen empfangen - sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten

Von: Christoph Klaucke

Olympiaheldin Denise Herrmann lässt sich zusammen mit Familie und Freunden feiern. © Helmut Fricke/dpa

Eine deutsche Olympiaheldin wurde nach ihrer Rückkehr in die Heimat am Flughafen empfangen. Die Biathlon-Siegerin Denise Herrmann ließ sich unter Tränen feiern.

Frankfurt - Gold für Deutschland! Denise Herrmann kehrt als Olympiasiegerin nach Deutschland zurück. Insgesamt 64 Mitglieder der deutschen Olympiamannschaft wurden am Sonntag am Frankfurter Flughafen in Empfang genommen. Biathlon-Heldin Denise Herrmann gewann bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille im Einzel und Bronze mit der Staffel. Nach der Rückkehr von Olympia in die deutsche Heimat konnte die 33-Jährige ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Deutsche Olympiaheldin am Flughafen empfangen - Herrmann kann ihre Tränen nicht zurückhalten

„Meine Familie ist da, viele Freundinnen sind gekommen, haben Plakate gemalt und ein bisschen Schlager aufgelegt“, sagte Denise Herrmann nach der Ankunft am Flughafen in Frankfurt. „Damit habe ich nicht gerechnet, aus der Heimat ist es ja schon ein gutes Stück zu fahren.“ Herrmann ist Sportsoldatin im sächsischen Frankenberg und lebt und trainiert in Ruhpolding. Jetzt freue sie sich auf „einige ruhige Stunden“ mit der Familie.

„Man merkt richtig den Support, das war ein extrem emotionaler Moment“, sagte Herrmann. Bei einem Fototermin präsentierte Herrmann ihr Edelmetall und war sichtlich gerührt vom Empfang. Die Athletin verdrückte emotional angefasst ein paar Freudentränen.

Olympia: Biathlonheldin Denise Herrmann mit gemischten Gefühlen nach Peking-Rückkehr

Laut Herrmann wurden die Sportler auch in Peking „sehr freundlich“ empfangen, zudem sei alles gut organisiert gewesen. Allerdings warf die Corona-Pandemie ein Schatten auf Olympia. „Es waren keine leichten Spiele, die Wochen vorher waren eigentlich die härtesten. Wenn man dann einmal dort war, war es fast schon so, dass man durchatmen konnte. Wir waren mental sehr angespannt“, sagte Herrmann.

„Es war nicht der Wintersportort Nummer eins“, so Herrmann, die an der Organisation allerdings keinen „Makel“ fand. „Aus Athletensicht waren es gute Spiele“. Eine andere Meinung vertritt ihr Biathlon-Kollege Erik Lesser, der sein brutales Peking-Fazit öffentlich machte. (ck)