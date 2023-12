Olympiasieger verliert beide Füße – und steht nach einem Jahr wieder auf dem Eis

Von: Christian Németh

Im Januar verlor der ehemalige Eiskunststar Roman Kostomarow beide Füße. Der wackere 46-Jährige präsentiert sich nun auf Instagram wieder auf dem Eis.

Moskau – Der frühere russische Eiskunstläufer und Gewinner der olympischen Goldmedaille, Roman Sergejewitsch Kostomarow, wirkt in dem kurzen Clip zwar verständlicherweise noch etwas ungelenk, aber bezaubert seine Fans mit einem breiten Lächeln. Nach einem heftigen Schicksalsschlag vor fast einem Jahr gelingt dem ehemaligen Profi etwas, was jedem Beobachter gehörigem Respekt einflößt: Er steht wieder auf der Eisfläche.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Alter: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Sportart: Eiskunstlauf (Eistanz) Größte Erfolge 1x Olympisches Gold, 2x Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, 3x Goldmedaillen bei Europameisterschaften

Olympiasieger verliert beide Füße – und kämpft sich zurück

Roman Kostomarow sicherte sich im Jahr 2006 in Turin gemeinsam mit Tatjana Nawka Gold im Eistanz bei den Olympischen Winterspielen. In den vorausgegangenen Jahren wurde der gebürtige Moskauer zweimal Weltmeister und stand ferner dreimal hintereinander bei den Europameisterschaften auf dem obersten Podiumsplatz.

Nachdem Kostomarow 2006 seine Profikarriere beendet und sich phasenweise der Schauspielerei gewidmet hatte, erlitt er im Januar 2023 eine schwere Lungenentzündung in der Folge einer Corona-Infektion. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in einem Moskauer Krankenhaus rapide. Anfang Februar wurde er ins Koma versetzt und musste an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen werden. Aufgrund einer Blutunterversorgung starben bei dem früheren Wintersportler Teile seines Körpergewebes ab, sodass ihm beide Füße sowie zwei Finger der linken Hand amputiert werden mussten.

Große Anteilnahme in Russland, großes Comeback auf Instagram

In Russland, wo sich der Eiskunstlauf einer großen Beliebtheit erfreut, war die Anteilnahme am Schicksal Roman Kostomarows enorm – und vielleicht auch ein großer Ansporn für den früheren Olympiasieger, sich den schwierigen Umständen nicht zu ergeben. Das Resultat dieses Kampfgeists präsentierte Kostomarow seinen Fans nun auf seinem Instagram-Kanal: Der dreifache russische Meister lud einen kurzen Clip hoch, der ihn mit Prothesen und freudiger Miene auf dem Eis zeigt.

„Ich bin aufs Eis gegangen“, postet Roman Kostomarow stolz unter das Video und ergänzt: „Man kann sagen, dass ich wieder lerne und jetzt das ganze Land meine ersten Schritte sehen wird.“ Darüber hinaus kündigte er einen Dokumentarfilm über seinen Weg zurück in die Normalität an. Premiere hierfür soll der 8. März 2024 sein. „In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Lasst uns weitermachen“, schreibt Kostomarow. Seine Online-Community nimmt das Comeback natürlich begeistert auf. So schreibt etwa eine Userin: „Roman, du siehst gut aus! Ich habe darauf gewartet, dass du aufs Eis gehst, ich bin stolz auf dich.“