Olympiasieger Kostomarow rührt Juroren nach schwerer Krankheit im TV zu Tränen

Von: Korbinian Kothny, Luca Hartmann

Roman Kostomarow kämpft sich nach Amputationen zurück ins Leben. In einer russischen TV-Show rührt der Olympiasieger jetzt zu Tränen.

München – Die Wintersportgemeinschaft wurde Anfang des Jahres durch die tragische Geschichte von Roman Kostomarow tief bewegt. Der frühere Olympiasieger im Eiskunstlauf wurde im Januar aufgrund einer schweren Lungenentzündung, die er sich nach einer Corona-Infektion zugezogen hatte, ins Krankenhaus gebracht und lag zeitweise im Koma. Beide Hände und Beine mussten aufgrund einer mangelnden Blutversorgung amputiert werden. Seitdem kämpft er sich tapfer zurück ins Leben.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Alter: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Sportart: Eiskunstlauf (Eistanz) Größte Erfolge 1x Olympisches Gold, 2x Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, 3x Goldmedaillen bei Europameisterschaften

Emotionale Beteiligung Kostomarows in russischer Fernsehsendung

Kürzlich nahm Kostomarow an der russischen TV-Show „Avatar“ teil. In dieser Musiksendung steuern bekannte Persönlichkeiten mittels modernster Technologie einen speziell für sie erstellten Avatar und präsentieren ihre Gesangs- und Tanztalente. Die Aufgabe der Jury und des Publikums besteht darin, zu erraten, wer sich hinter dem Avatar verbirgt.

In der jüngsten Ausgabe der Show wurde enthüllt, dass Kostomarow einer der Avatare war. Bei seinem anschließenden Auftritt sang der ehemalige Spitzensportler das Lied „The City That Doesn’t Exist“ des russischen Sängers und Komponisten Igor Korneljuk und rührte die Jury damit zu Tränen. Während seiner Darbietung wurden auch Aufnahmen aus seinem Krankenhausaufenthalt und Videos seiner ersten Schritte mit Beinprothesen gezeigt.

Roman Kostomarow sorgte im russischen TV für einen emotionalen Auftritt. © Instagram / lazarevsergey

Kostomarow bewegt Jury mit seiner Performance

Der russische Sänger Sergei Lasarew, Jurymitglied der Show, äußerte sich nach Kostomarows Auftritt auf Instagram mit emotionalen Worten. „Ich konnte meinen Augen bis zum letzten Moment nicht trauen! Ich bewundere unendlich die Willenskraft dieses großartigen Sportlers, seinen Wunsch zu leben und etwas zu erschaffen! Gestern konnte ich, wie meine Kollegen in der Jury, meine Tränen nicht zurückhalten!“, schrieb Lasarew.

Er fuhr fort: „Roman zeigte ein unglaubliches Ergebnis. Mit seiner Teilnahme hat er uns allen eine solche Lektion erteilt und uns allen ein Beispiel dafür gezeigt, wie man das Leben liebt, nicht verzweifelt, kämpft, glaubt und am Ende gewinnt! Bravo, Roman! Du bist ein Gewinner! Bitte niemals aufgeben“, so Lasarew. Kostomarow selbst hätte wohl gerne noch weitere Auftritte absolviert. „Schade, dass ich nicht die Zeit hatte, dem Publikum noch viel mehr zu zeigen“, äußerte er nach seinem Ausscheiden.

Olympiasieger macht bemerkenswerte Fortschritte

Kostomarow hat in diesem Jahr regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand auf seinem Instagram-Kanal geteilt und seine rund 400.000 Follower an seinem beeindruckenden Weg zurück ins Leben teilhaben lassen. Videos, in denen er mit seinen Prothesen erstaunliche Fortschritte macht oder wie er zum ersten Mal wieder hinter dem Steuer eines Autos sitzt, verblüffen seine Anhänger.

Kostomarow war von 1996 bis 2006 als professioneller Eiskunstläufer aktiv und errang mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Nawka 2004 in Dortmund und 2005 in Moskau jeweils den Weltmeistertitel im Eistanz. Der Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin. (LuHa)

