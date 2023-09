„Willkommen, kleine Prinzessin“: Skisprung-Olympiasieger im Vaterglück

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Daniel Huber wird zum ersten Mal Vater. Der Skisprung-Olympiasieger genießt das Glück mit seiner Tochter und teilt einen süßen Moment.

Der Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber wurde erstmals Vater. © Daniel Huber/Instagram

Seekirchen am Wallersee – Während sich der Sommer allmählich dem Ende neigt, ist die neue Wintersport-Saison nicht mehr weit. Die Athleten stecken noch mitten in der Vorbereitung, um die Grundlagen für ein erfolgreiches Jahr zu legen. Daniel Huber dürfte die kommenden Wochen mit einer Extra-Portion Motivation angehen, schließlich wurde der Skisprung-Star zum ersten Mal in seinem Leben Vater.

Daniel Huber Geboren: 2. Januar 1993 (Alter 30 Jahre), Salzburg, Österreich Disziplin: Skispringen Team: Austria Größter Erfolg: Olympiasieger im Team 2022

Skisprung-Ass Huber wird erstmals Vater

Die Arbeit in der Sommer-Vorbereitung gilt als entscheidend für den späteren Saisonverlauf im Winter. Allerdings gilt es in dieser Jahreszeit auch zu regenerieren und die Akkus wieder aufzuladen. Und auch die Familie darf natürlich nicht zu kurz kommen. Viele Wintersportler nutzen die Zeit mit ihren Liebsten, so genießt ein Ski-Idol aus Österreich ihr Mutterglück.

Ein österreichischer Landsmann ist dagegen nun im Vaterglück. Der Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber ist „stolzer Papa“ einer Tochter geworden.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

„Willkommen, kleine Prinzessin“: Skisprung-Olympiasieger im Vaterglück

„Willkommen am Seeufer, kleine Prinzessin“, schrieb der 30-Jährige auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit einem Baby im Strampelanzug auf einer Wiese am See zeigt. „Ich freue mich auf jedes Abenteuer, das wir zusammen erleben werden“, blickt Huber in die Zukunft der „glücklichen Familie“.

Viele Skisprung-Kollegen Hubers gratulieren zum Nachwuchs. „Gratulation und alles Gute für euch als family“, schrieb der doppelte Vierschanzentournee-Sieger Gregor Schlierenzauer. Philipp Aschenwald, Kilian Peier und der Vierschanzentournee-Sieger und Gesamtweltcup-Gewinner aus Norwegen Halvor Granerud hinterlassen ebenfalls ihre Glückwünsche.

Skisprung-Olympiasieger Huber nach Verletzungspause vor Comeback

Daniel Huber, der die vergangene Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, hat bereits mehr als 100 Weltcupspringen auf dem Buckel und stand einmal ganz oben auf dem Podest. Sein größter Erfolg war der Olympiasieg mit dem österreichischen Team 2022 in Peking. 2019 und 2021 feierte Huber WM-Silber mit der Mannschaft. Ein anderer Ski-Olympiasieger wird erneut Vater – auch der genaue Geburtstermin steht schon fest. (ck)