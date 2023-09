Olympiasiegerin erleidet Rückfall im Kampf gegen tückische Krankheit

Von: Sascha Mehr

Teilen

Langlauf-Star Jessica Diggins kämpft gegen eine schwere Krankheit und berichtet von einem Rückfall. Trotzdem bleibt sie optimistisch.

Saint Paul – Jessica Diggins gehört seit mehreren Jahren zur absoluten Langlauf-Weltspitze. Die US-Amerikanerin begann ihre Karriere im Weltcup 2011 und feierte in den letzten zwölf Jahren einige Erfolge. Highlights ihrer Laufbahn sind ganz sicher der Olympiasieg 2018 in Pyeongchang im Teamsprint und die Weltmeistertitel 2013 in Val di Fiemme (Teamsprint) und 2023 in Planica (10 km Freistil).

Jessica Diggins Geboren: 26. August 1991 (Alter 32 Jahre), Saint Paul, Minnesota Nationalität: USA Sportart: Langlauf

Langlauf-Star Diggins leidet an Essstörung

Neben den drei Goldmedaillen holte die 32-Jährige zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen bei Großveranstaltungen. In der Saison 2019/20 gewann sie zudem den Gesamtweltcup und kann auf insgesamt 16 Weltcupsiege in ihrer langen Karriere zurückblicken. Die US-Amerikanerin kämpft aber nicht nur gegen die Kontrahentinnen auf der Strecke, sondern auch gegen eine tückische Krankheit, unter der sie bereits als Teenager litt.

Jessica Diggins erkrankte bereits vor einigen Jahren an Bulimie, bekam die Krankheit nach einer Therapie aber in den Griff. Zuletzt erlitt sie aber einen Rückfall, wie sie nun selbst auf ihrem Instagram-Account bestätigte.

Jessica Diggins kämpft gegen eine tückische Krankheit. © Instagram/Jessica Diggins / Imago

„Das fällt mir nicht leicht, aber ich möchte es mit euch teilen. Nach zwölf wirklich tollen Gesundheitsjahren habe ich diesen Sommer wieder mit meiner Essstörung zu kämpfen. Ich habe sofort um Hilfe gebeten. Dank meines großartigen Pflegeteams geht es mir jetzt viel besser“, bestätigte die 32-Jährige in einem Video.

Langlauf-Star Diggins konzentriert sich auf ihre Genesung

„Dies ist keine perfekte Geschichte meiner Genesung, aber sie ist real, roh und chaotisch. Und das ist in Ordnung. Das Letzte, was ich den jungen Sportlern zeigen möchte, ist, dass sie perfekt sein müssen, um erfolgreich zu sein, denn so funktioniert das wirkliche Leben nicht“, so der Langlauf-Star weiter.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Als Ursache für den Rückfall in die Essstörung machte Diggins Stress aus. „Es geht darum, dass ich mir zu viel Druck mache und mich durch all die Projekte, die ich übernommen habe, überfordert fühle“, sagte sie. Ob sie im kommenden Winter an den Start gehen werde, ist derzeit völlig unklar: „Meine Gesundheit und mein Glück sind das oberste Ziel, und darauf arbeiten wir hin.“ (smr)