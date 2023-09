Olympiasiegerin wird ARD-Moderatorin

Von: Marius Epp

Mariama Jamanka macht Karriere bei der ARD. © IMAGO/Ed Gar

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk setzt beim ARD-Mittagsmagazin künftig auf eine Olympiasiegerin. Mariama Jamanka wird den Sportteil moderieren.

Leipzig – Mariama Jamanka konnte ihre Profilaufbahn 2022 mit gutem Gewissen abschließen. Immerhin hat sie in ihrer Disziplin, dem Bobsport, nahezu alles erreicht. 2018 holte sie den Olympiasieg im Zweierbob und 2022 gelang ihr fast eine Wiederholung dieses Erfolgs mit dem Gewinn der Silbermedaille. Zwei Weltmeister- und drei Europameistertitel zählen ebenfalls zu ihren Errungenschaften.

Mariama Jamanka Geboren: 23. August 1990 (Alter 33 Jahre), Berlin Sportart: Bob-Pilotin Karriereende: 2022 Größte Erfolge: Olympia-Gold 2018, Olympia-Silber 2022, WM-Titel 2017 und 2019, EM-Titel 2017, 2019 und 2022

Für die 33-jährige Berlinerin gibt es kein Vakuum nach dem Ende ihrer Sportkarriere. Sie entschied sich schnell, im Sportjournalismus tätig zu werden – und das mit Erfolg. Ab Januar wird sie den Sportteil im ARD-Mittagsmagazin moderieren. Seit zwei Jahren ist sie bereits als Co-Kommentatorin und Interviewerin im Wintersport-Team des öffentlich-rechtlichen Senders aktiv.

Nebenbei studiert sie Psychologie in Berlin. „Als Mitglied des Ethikrates des DOSB ist Mariama Jamanka auch weiterhin nah am deutschen Spitzensport – die ideale Besetzung für die Neuausrichtung der Sport-Inhalte im MIMA“, so der MDR, der zukünftig die Produktion des Formats übernehmen wird. Derzeit liegt die Verantwortung noch beim RBB.

Jamanka ist Teil einer umfangreichen Neustrukturierung im Mittagsmagazin. Tino Böttcher wird der neue Hauptmoderator der zukünftig etwa zweistündigen Live-Sendung am Mittag. „Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern“, äußert Jamanka.

„Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen“, fügt die Sportsoldatin hinzu. Jamanka ist nicht die erste ehemalige Sportlerin, die den Sprung ins Fernsehen geschafft hat. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die ehemalige Tennisprofi Andrea Petkovic, die seit einigen Jahren für das ZDF tätig ist. Oder Thomas Helmer, der lange Zeit den „Doppelpass“ bei Sport1 moderiert hat.

Auch die ARD hat in diesem Bereich bereits positive Erfahrungen gemacht. Mit Alexander Bommes (Ex-Handballer) und Rudi Cerne (Ex-Eiskunstläufer) sind zwei ehemalige Sportler fester Bestandteil des Moderatorenteams.

