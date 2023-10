Olympiasiegerin offenbart schlimme Zeit nach Sturz: „Wusste nicht, ob ich es schaffe“

Von: Jan Oeftger

Teilen

Die schweizerische Ski-Alpin-Fahrerin Corinne Suter erlebte im vergangenen Winter ein Auf und Ab –schwerer Sturz und WM-Medaille. Kurz vor Saisonstart spricht sie darüber.

München – Die letzte Saison wird Corinne Suter nicht so schnell vergessen. Im Januar stürzte die Ski-Alpin-Fahrerin aus der Schweiz schwer. Bei diesem Sturz in Cortina zog sich Suter eine Gehirnerschütterung und ein blau angeschwollenes Auge zu. Zu diesem Zeitpunkt ahnte sie nicht, dass sie nur wenige Wochen später WM-Bronze holen wird.

Corinne Suter Geboren am: 28. September 1994 Nationalität: schweizerisch Disziplin: Ski Alpin Größter Erfolg: Olympia-Sieg 2022

Olympiasiegerin Suter konnte nach Sturz „nicht viel sehen“

„Ich kann momentan nicht viel sehen. Aber zum Glück ist mein Körper in Ordnung“, hatte Suter kurz nach ihrem Sturz auf Instagram mitgeteilt. Rückblickend sagt sie jetzt dem Blick: „Ich wusste nicht, ob ich es schaffen würde. Es war eine wirklich schwierige Zeit, in der ich manchmal schon gezweifelt habe.“

Deshalb hatte auch der Gewinn der Bronze-Medaille einen ganz anderen Wert. „Sie fühlte sich an wie eine Goldmedaille“, so Suter. Aus ihrem Sturz hat die Olympiasiegerin von 2022 ihre Lehren gezogen: „Wenn der Körper Stopp sagt, ist es Stopp. Ich habe aber auch gesehen, dass ich mich in Extremsituationen auf mich verlassen kann.“

Corinne Suter möchte eine „konstante Saison“ hinlegen. © IMAGO/Martin Silva Cosentino

Schweizerin Suter hat die Olympischen Winterspiele 2026 im Blick

Jetzt geht Suters Blick nach vorne. Schon am 28. Oktober steht der Riesenslalom von Sölden an. „Ich will die ganze Saison konstant sein und nicht nur abschnittsweise. Es einfach durchziehen“, erklärt Suter ihre Saisonziele. Sicher hätte sie nichts gegen etwas weniger Drama als diese Saison.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Auch langfristig hat die 29-Jährige noch einiges vor. So blickt sie schon vorsichtig auf die Olympischen Winterspiele 2026. „Stand heute wäre ich dann gerne noch dabei. Die Voraussetzung ist, dass ich gesund und schmerzfrei bin.“ (jo)