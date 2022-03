Paralympics 2022: IPC-Präsident Parsons fehlt „jedes Feingespür“ - sind seine Tage gezählt?

IPC-Präsident Andrew Parsons reagierte erst auf internationalen Druck und nicht aus persönlicher Überzeugung. Ist er so noch tragbar, fragt sich Armin Gibis.

München/Peking - Bei Paralympischen Spielen geht es bekanntlich um weit mehr als nur um Edelmetall. Hier sind Sportler am Start, die es geschafft haben, ihr Leben unter schwierigen Umständen zu meistern, das Schicksal zu besiegen – um damit zum Vorbild zu werden. Das verdient allergrößten Respekt. Der vielbeschworene, von Idealismus geprägte olympische Geist tritt bei diesem Sportevent wohl am strahlkräftigsten in Erscheinung. Umso bedauerlicher, dass sich derlei von den Führungskräften des Paraolympischen Komitees (IPC) nicht immer behaupten lässt. Vielmehr stiftete der Zickzack-Kurs, den IPC-Präsident Andrew Parsons zuletzt einschlug, weltweites Befremden.

Paralympics 2022: IPC-Präsident Parsons reagiert auf internationalen Druck

Der in Rio de Janeiro geborene Brasilianer mit schottischen Vorfahren weigerte sich noch am Mittwoch, die Sportler aus Russland und Belarus von den Paralympics auszuschließen – und verweigerte sich damit der globalen Boykott-Übereinkunft. Schon tags darauf machte Parsons – glücklicherweise – einen Rückzieher und schickte die Sportler aus dem Land des Kriegstreibers Wladimir Putin nach Hause. Dies allerdings nicht aus über Nacht gewonnener Einsicht, sondern mit der Begründung, der internationale Druck, den die erste Entscheidung des IPC auslöste, sei zu groß geworden. Von innerer Überzeugung kann da natürlich nicht die Rede sein, und Parsons Widerwillen – so steht zu befürchten – dürfte dem olympischen Frieden nicht besonders zuträglich sein.

Paralympics 2022: Tragischer Ausschluss für die Sportler aus Russland und Belarus - den ukrainischen Sportlern geht es noch schlimmer

Sicher, die Behindertensportler aus Russland und Belarus sind für den nicht verantwortlich zu machen. Und es ist in der Tat traurig, dass ihre paralympischen Träume geplatzt sind. Aber die wirklich Leidtragenden in diesen finsteren Tagen sind die Menschen in der Ukraine, dem Land, über das unvorstellbares Unheil hereingebrochen ist. In der Heimat der ukrainischen Paralympics-Sportler wird gebombt, geschossen und gestorben. Und nun sollten sie in Peking gegen Athleten antreten, die aus dem Land der Aggressoren kommen? Ohnehin sollte es für die westliche Welt eine Selbstverständlichkeit sein, im Schulterschluss zur Ukraine zu stehen, die sich derzeit verzweifelt gegen eine Übermacht zur Wehr setzt.



Parsons aber scheint hier jedes Feingespür zu fehlen, beharrt stattdessen stur auf der These, Politik habe absolut nichts im Sport zu suchen. Eine Ausflucht, die nicht nur die bitteren Realitäten missachtet – sondern Parsons auch als internationalen Sportführer disqualifiziert.