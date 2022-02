Pechstein: Trotz achtmaliger Teilnahme ist es erst ihre zweite Eröffnungsfeier

Acht Mal Olympia: Claudia Pechstein. © dpa/Peter Kneffel

Claudia Pechstein nimmt als Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft erst zum zweiten Mal an einer Eröffnungsfeier bei Olympischen Winterspielen teil.

Peking - Claudia Pechstein nimmt als Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft erst zum zweiten Mal an einer Eröffnungsfeier bei Olympischen Winterspielen teil. Bei ihrem Olympia-Debüt 1992 in Albertville habe sie Gänsehaut gehabt, sagte die 49 Jahre alte Eisschnellläuferin am Donnerstag in Peking, wo sie als erste Frau zum achten Mal bei Winterspielen startet.

Die Berlinerin wurde gemeinsam mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich als Fahnenträgerin in Peking gewählt und wird das deutsche Team an diesem Freitag ins Vogelnest-Stadion führen. «Das ist ein I-Punkt auf meiner Karriere. Das ist für mich mehr wert als alle meine olympischen Medaillen», sagte Claudia Pechstein. Mit fünfmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze ist sie Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin. Sie finde, dass Friedrich und sie ein «cooles Duo» seien.

Bereits am Samstag bestreitet die Langtrecken-Spezialistin ihren ersten Wettkampf. Sie werde den Einmarsch trotzdem genießen. «Das ist Emotion pur, das ist Motivation pur. Die Beine sind vielleicht nicht frisch, aber der Kopf ist frisch», sagte sie mit Blick auf die anstehenden 3000 Meter. Erst am vorletzten Olympia-Tag startet Pechstein dann noch im Massenstart-Rennen. (dpa)