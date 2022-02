Olympia: Enttäuschung im Biathlon! Bitteres Malheur für Herrmann - „Aus Versehen den Abzug gedrückt“

Von: Marius Epp, Andreas Knobloch

Denise Herrmann will im Sprint noch einen draufsetzen. © Hendrik Schmidt/dpa

Doppel-Gold für Denise Herrmann bleibt ein Traum. Im Biathlon-Sprint bei Olympia erwischten die deutsche Athletinnen keinen guten Tag. Der Ticker zum Nachlesen.

Der zweite Biathlon-Coup der Damen blieb aus: Im Sprint enttäuschten die DSV-Starterinnen.

Gold gewann Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen), Silber ging an Elvira Öberg (Schweden), Dorothea Wierer (Italien) holte Bronze.

Denise Herrmann unterlief eine bittere Schieß-Panne (siehe Update 10.52 Uhr).

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen - Endstand

Schießfehler Zeitrückstand GOLD: Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 0 SILBER: Elvira Öberg (Schweden) 0 + 30,9 BRONZE: Dorothea Wierer (Italien) 0 + 37,2 18. Vanessa Voigt (Deutschland) 0 + 1:31,4 22. Denise Herrmann (Deutschland) 2 + 1:45,1 30. Franziska Preuß (Deutschland) 2 +1:57,1 55. Vanessa Hinz (Deutschland) 3 + 2:40,0

11.19 Uhr: DSV-Athletin Franziska Preuß zieht nach ihrem Rennen ein besorgniserregendes Fazit: „Ich sehe einfach gerade keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Ich bin momentan nicht die Biathletin, die ich sein will und die auch normalerweise bin. Ich bin ziemlich frustriert, mir macht es auch keinen Spaß mehr.“ Man muss dazu sagen: Preuß hat eine äußerst suboptimale Olympia-Vorbereitung hinter sich. Wegen einer Fußverletzung und einer Corona-Pause verpasste sie einige Rennen und kann jetzt schlicht noch nicht in Topform sein. Aber: Für eine Sportlerin, die normalerweise zu den besten gehört, ist das natürlich hart.

11.11 Uhr: Die letzte Athletin hat die Ziellinie passiert - das Rennen ist beendet! Unterm Strich ein enttäuschender Tag für die deutschen Biathletinnen. Nach der sensationellen Goldmedaille von Denise Herrmann ist der Aufprall heute dann doch recht hart. Beste Deutsche ist Vanessa Voigt auf Platz 18, Denise Herrmann folgt auf Platz 22. Franziska Preuß erreicht am Ende den 30. Platz. Einen gebrauchten Tag erlebte Vanessa Hinz, die mit drei Fehlern nur auf Platz 55 kommt.

11.08 Uhr: Dorothea Wierer ist überglücklich über ihre Bronzemedaille (die noch nicht zu 100 Prozent feststeht): „Ich habe meine Beine zum Ende überhaupt nicht mehr gespürt. Ich habe alles gegeben und bin sehr, sehr zufrieden. Heute war es auch nicht so kalt, im Einzel bin ich nach der dritten Runde erfroren.“

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen im Live-Ticker - Herrmann drückte unabsichtlich ab

11.04 Uhr: Marte Olsbu Roeiseland freut sich im Interview über ihr makelloses Rennen: „Ich habe wohl die beste Performance meines Lebens gebracht, ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich!“

10.59 Uhr: Am Podium wird sich voraussichtlich nichts mehr ändern! Marte Olsbu Roeiseland kann schon mal den Sekt kaltstellen, sie wird Olympiasiegerin werden! Silber geht wohl an Elvira Öberg aus Schweden, Bronze an Dorothea Wierer aus Italien. Preuß kommt mit knapp zwei Minuten Rückstand ins Ziel. Schade, dass sie die zwei Fehler geschossen hat, denn die Laufleistung war heute in Ordnung.

10.57 Uhr: Hinz schießt sich mit drei Fehlern ins Nirwana. Schade!

10.52 Uhr: Denise Herrmann spricht im Interview über ihr Rennen - ihr unterlief ein bitteres Malheur: „Ich habe beim ersten Schuss aus Versehen den Abzug gedrückt. Wenn man das Rennen so beginnt, ist das natürlich bitter.“

10.50 Uhr: Preuß ist gut unterwegs! Jetzt kommt es auf das alles entscheidende Stehendschießen an. Jetzt noch eine Null? Nein! Preuß verschenkt alle Chancen auf ein gutes Ergebnis - zwei Fehler. Es soll heute nicht sein für die deutschen Biathletinnen.

10.47 Uhr: Preuß im ersten Schießen fehlerfrei. So weit, so gut. Vanessa Hinz kommt leider nicht so gut durch, ein Fehler für sie.

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen im Live-Ticker - Roeiseland nicht zu schlagen

10.45 Uhr: Öberg kommt als Zweite ins Ziel! Keine Chance gegen die Zeit von Roeiseland, doch Wierer hat sie nochmal abgekocht. Die Südtirolerin liegt jetzt auf dem Bronzerang. Für Öberg ist es im Moment Silber.

10.44 Uhr: Mittlerweile ist Franzi Preuß unterwegs. Nach ihren längeren Pause darf man nicht zu viel erwarten, doch vielleicht kann die Top-Athletin heute überraschen. Sie ist eine gute Schützin.

10.41 Uhr: Es wird immer klarer: Gegen Roeiseland ist heute kein Kraut gewachsen. Voigt ist im Ziel und hat auf der Strecke eine Menge verloren. Trotz null Fehlern kommt sie mit 1:34 Minuten Rückstand ins Ziel. Schade!

10.40 Uhr: Die Österreicherin Hauser ist mit null Fehlern im Ziel und sichert sich für den Moment Platz drei. Doch Öberg wird wohl vor ihr landen.

10.38 Uhr: Auch die Norwegerin Tandrevold schießt zweimal null, wird aber keine Chance auf Gold haben. Auch sie kämpft noch um eine Medaille.

10.36 Uhr: Elvira Öberg könnte den Sieg von Roeiseland noch gefährden. Sie schießt langsam, aber trifft! Der Rückstand auf die Führende dürfte aber schon etwas groß sein. 24 Sekunden müsste Öberg auf Roeiseland gutmachen.

10.34 Uhr: JA! Vanessa Voigt gibt sich beim Stehendschießen keine Blöße und schießt hier zweimal Null! Das wird wieder ein super Resultat. Für Gold wird das Schmalz in den Beinen noch etwas fehlen, Roeiseland hat eine überragende Zeit vorgelegt. Voigt geht mit einer Minute Rückstand auf die Schlussrunde. Auf geht‘s, Vanessa!

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen im Live-Ticker - Herrmann muss abreißen lassen

10.32 Uhr: Wierer kann der Zeit von Roeiseland auf der letzten Runde nicht folgen! 37 Sekunden handelt sie sich ein und liegt nun auf Platz zwei. Trotzdem ein sauberes Rennen, eine Medaille könnte drin sein.

10.30 Uhr: Elvira Öberg, Lisa Theresa Hauser und Ingrid Landmark Tandrevold legen mit einem starken Liegendschießen die Grundlage für eine Attacke in Richtung Medaillen. Das Rennen ist noch lange nicht entschieden. Was macht Wierer auf der Schlussrunde?

10.28 Uhr: Herrmann ist geschlagen, springt jetzt Vanessa Voigt in die Bresche? Null Fehler im Liegendschießen!

10.27 Uhr: Herrmann überquert mit 1:45 Minuten Rückstand ins Ziel, am Schluss hat sie nochmal den Turbo gezündet. Trotzdem ist das eine Menge Rückstand für die Verfolgung.

10.24 Uhr: Herrmann ist raus aus dem Medaillenkampf. Sie verliert auf der letzten Runde mehr als 13 Sekunden, auch läuferisch geht heute nicht viel bei der Sächsin. Doch Augen auf Dorothea Wierer! Die Italienerin schießt mit Abstand am Schnellsten und bleibt in beiden Anschlägen fehlerfrei. Jetzt nimmt sie die Verfolgung auf. Spannender Kampf um Gold!

10.23 Uhr: Marte Olsbu Roeiseland ist nach einem perfekten Rennen im Ziel! Es kommen zwar noch eine Menge Athletinnen, aber das muss ihr erstmal jemand nachmachen. Ist das der Olympiasieg für Norwegen?

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen im Live-Ticker - Herrmann schießt daneben

10.22 Uhr: Eckhoff konnte nicht viel von ihrem Schießrückstand aufholen. Die Startläuferin ist als Erste im Ziel, wird den Platz aber gleich an Landsfrau Roeiseland abgeben müssen.

10.19 Uhr: Herrmann beim Stehendschießen! Die ersten drei Schüsse sind drin, doch beim vierten kommt der Fehler. Das wird wohl zu viel sein für eine Medaille, außer sie fliegt in der letzten Runde nochmal. 1:24 Minuten Rückstand auf Roeiseland.

10.17 Uhr: Roeiseland bleibt auch im zweiten Schießen cool und behält ihre weiße Weste! Das wird mit ziemlicher Sicherheit eine Medaille. Wer kann sie noch verdrängen? Vanessa Voigt ist jetzt unterwegs, sie schrammte im Einzel haarscharf an einer Medaille vorbei.

10.15 Uhr: Eckhoff ist schon beim Stehendanschlag. Wieder ein Fehler für die schnelle Norwegerin, kann sie das kompensieren? Sie braucht eine super Schlussrunde.

10.13 Uhr: Läuferisch scheint Herrmann heute aber noch nicht so frisch zu sein! Nach dem Schießen hat sie schon 34 Sekunden Rückstand auf die Führende Roeiseland. Gib Gas, Denise!

10.11 Uhr: Stunde der Wahrheit für Denise Herrmann! Der erste Schuss geht gleich daneben, doch dann behält sie die Nerven und räumt alle anderen Scheiben ab. Ein Fehler ist für sie noch kein Beinbruch, noch ist sie im Rennen. Bisher hat nur Olsbu Roeiseland fehlerfrei geschossen.

10.08 Uhr: Wer jetzt keinen Fehler schießt, ist schon ganz vorne mit dabei. Das gelingt Marte Olsbu Roeiseland, die mit null Fehlschüssen wegkommt.

Olympia: Biathlon-Sprint der Damen im Live-Ticker - Schießprobleme bei Eckhoff und Co.

10.07 Uhr: Eckhoff legt sich zum ersten Schießen. Die Norwegerin handelt sich gleich einen Fehler und damit eine Strafrunde ein. Es ist etwas windig heute, die Schießverhältnisse sind nicht einfach. Auch Braisaz-Bouchet schießt einen Fehler.

10.05 Uhr: Herrmann gibt ordentlich Gas. Jetzt dauert es recht lange, bis die nächste deutsche Athletin dran ist. Vanessa Voigt trägt die Startnummer 38, Frankziska Preuß die 73 und Vanessa Hinz ist mit der 83 eine der letzten Starterinnen.

10.03 Uhr: Auch Justine Braisaz-Bouchet und Marte Olsbu Roeiseland ist einiges zuzutrauen. Gleich geht es für Denise Herrmann ins Rennen.

10 Uhr: Das Rennen läuft! Die Norwegerin Tiril Eckhoff war im Einzel die Schnellste in der Loipe und gehört auch heute zu den Favoritinnen.

Update vom 11. Februar, 9.45 Uhr: Denise Herrmann verwöhnte die deutsche Biathlon-Fans im Einzel-Rennen über 15 Kilometer - kann sie heute nochmal einen draufsetzen? Im Sprint wird nur zweimal geschossen und es gibt keine Strafminuten. Das Laufen ist sowieso eher ihre Stärke. Vielleicht sorgt auch eine der weiteren DSV-Starterinnen für eine Überraschung. In Zhangjiakou ist alles angerichtet!

Erstmeldung vom 11. Februar: Peking - Es läuft sich viel leichter, wenn die Spitze schon erklommen ist. Denise Herrmann hat sich mit dem Sieg über 15 Kilometer im Damen-Einzel ihr Biathlon-Gold bei den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Nun kann sich befreit auflaufen. Über ihre gewonnene Medaille sagte sie: „Es ist ganz cool, weil ab und zu jemand vorbeikommt und das gute Stück in die Hand nehmen will.“ Und vielleicht kommen bald noch mehr Leute, die auch ihre zweite Medaille in die Hand nehmen wollen.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Doppel-Gold für Denise?

Beim 7,5 Kilometer Sprint der Damen (Start 10 Uhr MEZ) starten die Frauen wie im Einzel auch in vorher festgelegter Reihenfolge in 30 Sekunden Abstand hintereinander. Dieses Mal müssen sie nur zweimal zum Schießstand. Einmal liegend, einmal stehend. Als Favoriten zählen neben Herrmann beispielsweise Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) oder Elvira Öberg (Schweden). Die restlichen deutschen Starterinnen sind Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Olympia 2022: Startreihenfolge für Biathlon-Sprint - 7,5 Kilometer der Damen

10:00:30 Uhr: #1 Tiril Eckhoff (Norwegen) eröffnet das Rennen

....

10:04:30 Uhr: #9 Denise Herrmann

10:19:00 Uhr: #38 Vanessa Voigt

10:36:30 Uhr: #72 Franziska Preuß

10:41:30 Uhr: #83 Vanessa Hinz

Ein bisschen geht es auch um die Titelverteidigung innerhalb des deutschen Sports. Die Olympiasiegerin 2018 in dieser Disziplin heißt: Laura Dahlmeier. Herrmann will sich nicht ausruhen. Die 33-Jährige ist fokussiert. „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen“, sagt Herrmann. Auch Vanessa Voigt, der im Einzel nur 1,3 Sekunden zu Bronze fehlten, will an diese starke Leistung anknüpfen. (ank mit dpa)