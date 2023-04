Missgeschick im Hause Neureuther: „Riesenpflaster mit lila Einhorn“

Von: Alexander Kaindl

Miriam und Felix Neureuther sind seit 2017 verheiratet. © Tobias Hase / dpa

Felix Neureuther ist in der Küche kein Meister, wie er selbst zugibt. Beim Zubereiten des Frühstücks hat er sich jüngst sogar verletzt.

München – Felix Neureuther zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Wintersports. Die Liebe zum Ski wurde ihm in die Wiege gelegt, schließlich ist er der Sohn von Christian Neureuther und der kürzlich verstorbenen Rosi Mittermaier. Die Eltern waren ebenfalls erfolgreich auf den Brettern unterwegs, Mama Rosi wurde sogar Doppel-Olympiasiegerin.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 39 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther startet neuen Podcast „Pizza & Pommes“

Edelmetall bei den Spielen schaffte Felix zwar nicht, dafür räumte er Gold, Silber und Bronze bei diversen Ski-Weltmeisterschaften ab. Nach seiner Karriere als aktiver Fahrer startete Neureuther dann unter anderem als Kinderbuchautor und TV-Experte durch – und mittlerweile hat der 39-Jährige auch seinen eigenen Podcast.

In „Pizza & Pommes“ spricht Neureuther zusammen mit BR-Reporter Philipp Nagel über die Themen, die ihn bewegen. Gutes Stichwort: Bewegung gehört auf jeden Fall dazu, der gebürtige Münchner setzt sich schon seit Jahren für kindgerechtes Training ein.

Richtige Ernährung ist im Hause Neureuther ein wichtiges Thema

Neben dem Sport ist Ernährung ein extrem wichtiger Punkt bei den Neureuthers. Schließlich ist Ehefrau Miriam studierte Ernährungswissenschaftlerin und sorgte zuletzt mit der Doku „Hungern für Gold“ für Aufsehen.

Felix Neureuther selbst sei nicht der begnadeste Koch, um es freundlich auszudrücken. „Katastrophe“, sagt er. Er musste allerdings auch nie kochen, denn er sei „immer verwöhnt worden in meinem Leben“. Sei es früher von Mama Rosi oder jetzt von Ehefrau Miriam, die ihn immer wieder begeistert zurücklässt.

Missgeschick im Hause Neureuther: „Riesenpflaster mit lila Einhorn“

Dass Neureuther seine Qualitäten nicht unbedingt in der Küche hat, verriet er auch an einer anderen Stelle im Podcast. Als er seinen Kindern nämlich ein Frühstück zubereiten wollte, kam es zum Missgeschick! „Ich hab eine Butterbreze für die Kinder heute früh gemacht und hab mir dabei in den Finger geschnitten“, gesteht er.

Zum Glück wurde er aber schnell versorgt. Im Hause Neureuther ist man auf sämtliche kleinere Wehwehchen gut vorbereitet. Die Wunde wurde fachgerecht versorgt – mit einem „Riesenpflaster mit lila Einhorn“. Ein solches Motiv spendet auch den drei gemeinsamen Kindern Trost, wenn es einmal zu einer Verletzung kommen sollte.

Felix Neureuther und seine Vorliebe für Leberkäsesemmeln

Ob Neureuther seinen Plan des Butterbrezen-Frühstücks letztlich noch vollenden konnte, ist nicht überliefert. Möglicherweise hätte er im Notfall ja auch auf die gute, alte Leberkässemmel zurückgegriffen? Die gönnte sich der einstige Ski-Held früher nämlich häufiger. Mittlerweile spielt gesunde und bewusste Ernährung schon eine wichtigere Rolle für den ehemaligen Spitzensportler – auch wegen Gattin Miriam und den Kindern. „Sie schaut sehr darauf, was auf den Tisch kommt. Das ist auch gut und richtig so“, erklärte Neureuther im Podcast außerdem. (akl)