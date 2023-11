Biathlon-Legende Magdalena Neuner erklärt Gedanken zum Rücktritt mit nur 25 Jahren

Von: Luca Hartmann

Bereits mit 25 Jahren beendete Olympiasiegerin Magdalena Neuner überraschend ihre Karriere. Jetzt sprach die ehemalige Biathletin über ihre Gedanken zum Rücktritt.

München – Magdalena Neuner hat in ihrer Biathlon-Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Neben zwei olympischen Goldmedaillen in Verfolgung und Massenstart 2010 in Vancouver, holte sie auch zwölf WM-Titel und gewann insgesamt dreimal den Gesamtweltcup. Für viele überraschend, beendete die damals 25-Jährige 2012 ihre Karriere.

Im BR24 Sport-Podcast „Pizza & Pommes“ hat Neuner jetzt mit Felix Neureuther und Host Philipp Nagel über ihr frühes Karriereende gesprochen. Ursprünglich ging es um den plötzlichen Rücktritt des norwegischen Ski-Talents Lucas Braathen. Neureuther hatte vor kurzem nach dessen Rücktritt erst ein kurioses Angebot gemacht. In dem Podcast gab er zu verstehen, dass er deswegen immer noch fassungslos sei.

Braathen gab nach seinem Rücktritt bekannt, er fühle sich zum ersten Mal seit Jahren wieder frei. Nicht wenige Wintersport-Fans fühlten sich dabei an die Rücktritts-Pressekonferenz von Neuner erinnert. „Ich will mein Leben zurück“, sagte die damals erst 24-Jährige angesprochen auf ihren angekündigten Rücktritt.

Die zweifache Olympiasiegerin Magdalena Neuner sprach im Podcast mit Ex-Ski-Star Felix Neureuther über ihren frühen Rücktritt. © IMAGO / ZUMA Wire

Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner spricht über Rücktritt

Im Podcast erklärt Neuner nun die Beweggründe für ihre damalige Entscheidung. „Diese Entscheidung habe ich in erster Linie mit mir ausgemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass so viele Leute in meinem Umfeld Verständnis dafür hatten“, erklärt die 36-Jährige. Ihre Familie habe Bedenken gehabt, doch letztlich habe sie auf ihr Herz und ihr Bauchgefühl gehört.

„Im Nachhinein haben natürlich ganz viele gesagt, das war die richtige Entscheidung, aber in dem Moment damals, haben viele erstmal Angst gehabt“, sagte Neuner. „Meine Eltern haben wahrscheinlich auch gedacht: ‚um Gottes Willen, die hat einen sicheren Job, die verdient Geld damit und ist erfolgreich, warum schmeißt die das hin?‘ Es war ja auch auf eine gewisse Art unvernünftig“ gibt Neuner zu.

Glaube dient Neuner als wichtige Stütze

Als wichtige Stütze bei der Entscheidung habe Neuner ihr Glauben geholfen. „Ich glaube an eine Kraft, die uns im Leben hilft, die uns irgendwie unterstützt. Und ich hatte immer den Glaubenssatz für mich: ‚Es wird schon gut werden‘. Ich hatte immer ein tiefes Vertrauen ins Leben und in diese Kraft, dass es im Leben gut wird“, gewährt die ehemalige Biathletin Einblicke in ihre Gedanken.

Schon während ihrer sportlichen Karriere habe Neuner diesen Ansatz verfolgt. Diesen habe sie sich bis heute beibehalten. „Natürlich ist es nicht immer leicht“, erklärt Neuner. Wichtig sei es, sich mit Menschen zu umgeben, die den gleichen Grundsatz vertreten und „dir auch immer wieder sagen, dass alles gut wird. Ganz allein wird es schwierig“ so Neuner. (LuHa).