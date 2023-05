Kleiner Bruder von Ski-Olympiasiegerin verkündet Karriereende – für Praktikum bei Eishockeyklub

Von: Christoph Klaucke

Ian Gut beendet seine Karriere. Der kleine Bruder von Ski-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami widmet sich in Zukunft einem Praktikum bei einem Eishockeyteam.

Lugano – Nach jeder Wintersport-Saison stellen sich zahlreiche Athleten die Frage nach dem Karriereende. Ist man noch gut genug, steht der enorme Aufwand im Verhältnis zum Ertrag. Dieser Frage hat sich auch Ian Gut, der kleine Bruder von Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami, gestellt und seine Konsequenzen gezogen. Der 28-jährige Skifahrer hängt die Bretter an den Nagel. Gut wechselt womöglich die Sportart vom Schnee aufs Eis.

Ian Gut Geboren: 22. März 1995 (Alter 28 Jahre) Geschwister: Lara Gut-Behrami (Olympiasiegerin im Super-G in Peking 2022) Größter Erfolg: 4 Siege in FIS-Rennen

Ski-Allrounder Ian Gut beendet Karriere – seine große Schwester ist Olympiasiegerin

Lara Gut-Behrami ist aktuell eine der bekanntesten und erfolgreichsten Skifahrerinnen im Weltcup. Die Schweizerin holte vor einem Jahr in Peking Gold im Super-G und kürte sich damit zur Olympiasiegerin. Zudem gewann die 32-Jährige Bronze im Riesenslalom und 2014 in Sotschi in der Abfahrt.

Gut-Behrami, die mit dem ehemaligen HSV-Profi Valon Behrami verheiratet ist, räumte bei Weltmeisterschaften außerdem acht Medaillen ab, in Cortina d‘Ampezzo 2021 triumphierte sie im Super-G und Riesenslalom. In der Saison 2015/16 stand die Ski-Allrounderin im Gesamtweltcup ganz oben. Ihr knapp vier Jahre jüngerer Bruder Ian Gut stand seit jeher in ihrem Schatten und kam an die großen Erfolge der großen Schwester nicht annähernd heran.

Der kleine Bruder von Ski-Olympiasiegerin Lara Gut beendet seine Karriere. © Julia Kneissl/Andrew P. Scott/Imago

Kleiner Bruder von Ski-Olympiasiegerin verkündet Karriereende – für Praktikum bei Eishockeyklub

Ian Gut hat seine Karriere beendet, wie das Portal skinews.ch berichtet. Der Durchbruch war dem Ski-Rennläufer nicht vergönnt. Er brachte es insgesamt auf drei Weltcuprennen, sein bestes Ergebnis war ein 39. Platz im Parallel-Wettbewerb von Lech/Zürs. Zudem nahm Gut an zwei Weltmeisterschaften teil.

Der Allrounder bestritt 58 Europacuprennen, war zumeist bei Kontinental- und FIS-Rennen am Start. Im Weltcup konnte er sich nicht etablieren. Noch vor knapp einem Jahr Anfang September 2022 feierte Gut einen seiner vier Siege beim Riesenslalom in Coronet Peak (Neuseeland).

Skifahrer Ian Gut wechselt zum Eishockey und startet Praktikum

Vor knapp fünf Jahren vollzog der Schweizer einen Nationenwechsel und ging für Liechtenstein an den Start. Allerdings brachte auch dieses Manöver nicht den gewünschten Erfolg, vor der abgelaufenen Saison verlor er seinen Kaderplatz. Jetzt erklärte Gut seinen Rücktritt aus dem Ski-Zirkus. Vor kurzem hat sogar ein Ski-Weltmeister überraschend sein Karriereende verkündet.

Gut wird laut dem Liechtensteiner Portal Vaterland ein Praktikum beim Schweizer Eishockeyteam HC Lugano antreten – in welcher Rolle war zunächst nicht bekannt. Die Liebe zum Eishockey scheint in der Familie zu liegen, seine Schwester Lara Gut ist bekennender Fan des Eishockeyclubs HC Ambrì-Piotta. (ck)