Olympiasieger feiert mit seinen Kindern Premiere beim FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Felix Loch ist großer Fan des FC Bayern. Der Rodel-Olympiasieger war am Sonntag beim Sieg gegen Augsburg in der Arena – zusammen mit seinen Kindern.

München – Der FC Bayern München ist dank Superstar Harry Kane um eine Attraktion reicher. Viele Kinder träumen davon, ihre Helden einmal live in der Allianz Arena spielen zu sehen. Diesen Traum ließ der dreifache Rodel-Olympiasieger und bekennende FCB-Fan Felix Loch für seinen Nachwuchs nun in Erfüllung gehen.

Felix Loch Geboren: 24. Juli 1989 (Alter 34 Jahre), Sonneberg Sportart: Rodeln Größte Erfolge: 3x Olympiasieger, 14x Weltmeister, 49 Weltcupsiege Kinder: Lorenz und Ludwig

Wintersport-Idol Felix Loch mit Söhnen Lorenz und Ludwig beim FC Bayern

Mehrere Wintersportler fiebern in Deutschlands Volksport Fußball mit dem FC Bayern mit. Biathlon-Star David Zobel, der sogar einen eigenen Ultras-Fanclub hat, zählt zu den größten Bayern-Fans. Und auch Rodel-Ikone Felix Loch drückt seinem Herzensverein regelmäßig die Daumen, wie Fotos und Videos auf seinem Instagram-Profil demonstrieren.

Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit und Loch trat den Weg nach Fröttmanning in die Allianz Arena an. Mit im Schlepptau diesmal: die beiden Söhne Lorenz und Ludwig.

Rodel-Olympiasieger Felix Loch nimmt seine Söhne mit in die Allianz Arena zum FC Bayern. © Felix Loch/Instagram

Rodel-Olympiasieger Felix Loch feiert mit seinen Kindern Premiere beim FC Bayern

„1. Mal mit den Jungs in der Allianz Arena! Bärig war‘s!“, schrieb Loch zu einem Video auf der Bilderplattform. Ob die Kids direkt Bekanntschaft mit FCB-Maskottchen Bernie gemacht haben, der einen Bär darstellen soll? „Bärig“ bedeutet jedenfalls auf Bairisch so viel wie „großartig, außergewöhnlich, super oder hervorragend“.

Der kleine Familien-Ausflug scheint ein großer Erfolg gewesen zu sein. In einer proppenvollen Allianz Arena jubelte der Loch-Nachwuchs mit leuchtenden Augen den Stars auf dem Rasen entgegen.

Felix Loch mit Kindern in der Allianz Arena – Sohn Ludwig feiert Kane

Während der Vater ein Bayern-Trikot mit der Nummer zehn und dem Namen Loch trug, war Lorenz in ein grünes Torwart-Outfit gehüllt – womöglich das von Manuel Neuer. Sein kleinerer Bruder Ludwig im dunklen FCB-Jersey schrie lauthals: „Kane!“ Der neue Stürmerstar traf beim 3:1 gegen Augsburg doppelt, damit stellte Kane den nächsten Bayern-Rekord ein.

Loch, der zuletzt Maria Höfl-Riesch am Gardasee traf, hat noch ein wenig Zeit bis die neue Wintersport-Saison losgeht. Am 8. Dezember startet der Rodel-Weltcup in Lake Placid. Bis dahin dürften sich für Loch und die beiden Söhne noch weitere Gelegenheiten bieten, den FC Bayern im Stadion zu erleben. (ck)