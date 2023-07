Biathlon-Ass macht Erkrankung öffentlich

Von: Melanie Gottschalk

Biathlon-Ass Grete Gaim hat schwere Zeiten hinter sich. Nun geht es ihr besser und sie macht ihre Erkrankung öffentlich.

Tallinn – Vor elf Jahren ging der Biathlon-Stern von Grete Gaim auf, als sie überraschend den Titel der Jugend-Weltmeisterin in der Verfolgung gewann. Dieser Triumph verhieß eine vielversprechende Karriere, doch es blieb ihr größter Erfolg. Trotzdem kämpfte die heute 30-Jährige unermüdlich für ihre Liebe zum Biathlon und sicherte sich einen Platz im Weltcup. Doch im vergangenen Winter startete sie lediglich zweimal im zweitklassigen IBU-Cup. Den Grund dafür machte sie nun öffentlich.

Grete Gaim Geboren am: 21. Mai 1993 (Alter 30 Jahre), Tartu, Estland Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: Jugend-Weltmeisterin in der Verfolgung

Grete Gaim spricht offen über ihre Depressionen

Im estnischen Podcast „Nur Mädchen im Sport“ offenbarte Gaim, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte: „Ich konnte erkennen, wie ernsthaft dieses Problem ist, aber es bleibt dennoch ein Tabuthema.“ Über mehrere Jahre hinweg litt sie immer wieder unter depressiven Phasen, doch im vergangenen Jahr erreichten diese einen besonders schlechten Zustand.

„Vor einem Jahr war es am schlimmsten. Ich war gerade an Covid-19 erkrankt und hatte überall gesundheitliche Probleme und Schmerzen. Ich wollte immer schlafen. Anfangs dachte ich, es wären Folgen des Coronavirus, doch nach einer Zeit habe ich wieder begonnen, zu trainieren, und es war immer noch sehr schwierig“, sagte Gaim. Als sie dann mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Frankreich gefahren sei, habe sie einfach nur noch nach Hause gewollt.

Grete Gaim ist zurück in der Loipe. Im vergangenen Jahr erlebte sie schwere Zeiten. © Screenshot: biathlonlilg/instagram

Verwandte rieten Biathlon-Ass Gaim, ihre Karriere zu beenden

Ihre Verwandten hätten ihr geraten, die Saison auszusetzen oder gar ganz mit dem Biathlon aufzuhören. „Das wollte ich aber nicht. Stattdessen machte ich eine Pause zu Hause.“ Zwei Monate habe sie dort verbracht. „Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Ich habe ein bisschen trainiert, aber es waren schreckliche Trainings, ich bin einfach dahinvegetiert“, erzählte die 30 Jahre alte Gaim in dem Podcast zu ihrer Erkrankung. Sie habe drei Tage nur an die Decke gestarrt und nicht gewusst, wie es weitergehen soll.

Doch sie entschied sich, nicht aufzugeben und suchte sich Hilfe. „Ich habe einen Therapeuten aus England gefunden, mit dem es sofort ein gutes Feeling gab. Ein Teil der Therapie war, wieder Dinge zu finden, die mir Spaß machen.“ In kleinen Schritten fand sie zurück. Sie habe auch eine Essstörung während der Therapie überwunden, erzählt Gaim. „Ich habe das Gefühl, dass ich mit einigen Dingen Frieden geschlossen habe.“

Grete Gaim deutete schon im Oktober 2022 an, Depressionen zu haben

Schon im vergangenen Oktober, zum sogenannten Welttag für psychische Gesundheit, veröffentlichte die 30-jährige Biathletin einen ausführlichen Beitrag auf Instagram, in dem sie über mentale Gesundheit und ihre allgemeine Krankheit sprach. Damals erklärte sie, dass sie noch nicht bereit sei, ihre Erfolgsgeschichte zu teilen, und dass sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht über ihre „psychischen und physischen Schmerzen“ sprechen wollte, die sie erlebt hatte und immer noch durchmachte.

Bereits damals betonte sie die Bedeutung, sich Hilfe zu suchen und dass man eine psychische Erkrankung nicht alleine bewältigen müsse. Gaim musste selbst erst lernen, dass „wir alle in der Lage sein sollten, auf uns selbst aufzupassen“, aber manchmal ist das einfach nicht möglich.

Biathlon-Ass Gaim möchte im Weltcup wieder angreifen

Nun konnte Gaim öffentlich über ihre Depression sprechen, ihre sportliche Karriere will sie fortsetzen. „Ich spüre, dass ich wieder glücklich bin. Mein Traum wäre es, wieder komplett in die richtige Spur zu finden und vielleicht Ende November in Topform zu sein.“ Dann beginnt die neue Biathlon-Saison und vielleicht ist es für Gaim ja genau der richtige Zeitpunkt, um einen Neustart in ihrem Sport zu wagen.

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.