Deutsche Weltmeisterin berichtet über schwere Folgen ihrer Schwangerschaft

Von: Luca Hartmann

Rennrodlerin Dajana Eitberger brachte im Februar 2020 einen Sohn zur Welt. Jetzt gibt die Weltmeisterin tiefe Einblicke in die schwere Zeit nach der Geburt.

München – Vor der Saison hat Rennrodlerin Dajana Eitberger eine große Umstellung gewagt: Die eigentlich erfolgreiche Einsitzerin ist in den Doppelsitzer gewechselt. Der Saisonstart lief überaus erfolgreich, mit ihrer Teamkollegin Saskia Schirmer konnte sie bereits einige Podestplatzierungen einfahren. Angesichts der gesundheitlichen Schwierigkeiten nach ihrer Schwangerschaft ist das alles andere als selbstverständlich.

Dajana Eitberger Geboren: 7. Januar 1991 (Alter: 32 Jahre) in Ilmenau Disziplin: Rennrodeln (Zweisitzer) Größte Erfolge: Olympia-Silber 2018 (Einsitzer-Einzel), WM-Gold 2023 (Einsitzer-Sprint)

Rodel-Star Dajana Eitberger spricht über Probleme nach Schwangerschaft

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Eitberger ehrlich über die Folgen ihrer Schwangerschaft. „Seit der Geburt hatte ich heftige Rückenschmerzen. Man sagt ja, ein Kind kommt neun Monate und geht neun Monate, aber bei mir waren die Schmerzen nach mehr als einem Jahr immer noch da“, erzählt die 32-Jährige. Grund dafür war eine Rektusdiastase, „also ein Spalt, der sich bei manchen Schwangeren zwischen der rechten und der linken Bauchmuskulatur öffnet, weil das Kind schlicht mehr Platz braucht.“

Doch die diesjährige Weltmeisterin war später auch mit anderen Problemen konfrontiert, die eigentlich erst „Frauen vielleicht ab 50, 55 betreffen“. Eitberger berichtet von Darmproblemen und „Tröpfchen lassen bei Sprüngen, beim Husten oder Niesen“. Zusätzlich habe ihr die Kaiserschnitt-Narbe der Geburt zu schaffen gemacht.

Dajana Eitberger spricht offen über gesundheitliche Probleme nach ihrer Schwangerschaft. © IMAGO/Steffen Proessdorf

Eitberger klagt über Rückenschmerzen und Kaiserschnitt-Narbe

Ihre Rückenprobleme habe sie zunächst durch „spezifische Übungen“ in den Griff bekommen, nach einiger Zeit seien sie aber stärker denn je zurückgekommen. „Ich konnte mich nicht mal zehn Minuten auf einen Stuhl setzen, musste mich erst wieder für eine gewisse Zeit ins Bett legen, damit sich alles entspannt“, so Eitberger. Anschließend habe sie alles hinterfragt.

Hilfe habe sie schließlich im Athletics and Health Institut in München gefunden. „Ich mache dort seither ganzheitliches Training, das auf Rückbildung spezialisiert ist, mit Übungen für Beckenboden, Rumpfstabilität sowie Atemtechniken“, erklärt die Rennrodlerin. Auch ihr Blut sei dort untersucht worden: „Wobei sich herausstellte, dass mein Ferritinwert relativ niedrig ist. Das ist ein Eiweiß, das Eisen speichert. Ich habe dann hoch dosiertes Ferritin erhalten, danach fühlte ich mich wie ein neuer Mensch.“

Rennrodlerin Eitberger mit ehrlichem Geständnis: „Fühle mich alleingelassen“

Mit ihren Problemen nach der Schwangerschaft fühlt sich die 32-Jährige auch ein Stück weit allein gelassen. „Wenn ich jetzt dreieinhalb Jahre nach der Geburt immer noch mit Problemen kämpfe und mich, weil Angebote fehlen, als Leistungssportlerin eigeninitiativ darum kümmern muss, mich auch nur zu informieren, wo es Anlaufstellen gibt: Ja, dann fühle ich mich ein Stück weit alleingelassen“, kritisiert Eitberger.

Seit der Geburt versucht sie, die Doppelfunktion als Mama und Spitzensportlerin unter einen Hut zu bekommen. „Mein Lebensgefährte sagte, ich weiß doch, dass da zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Wenn du das möchtest, machen wir das, aber nur, wenn du dann hundert Prozent Vollgas gibst. Die gebe ich jetzt. Und übrigens: Nachwuchs braucht der Rodelsport ja auch“, so Eitberger. Gut möglich also, dass Sohn Levi in einigen Jahren selbst als Rodler an den Start geht. (LuHa)