Olympiasieger Kostomarow feiert emotionales Wiedersehen mit seinen Lebensrettern

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Nach schwerer Krankheit kämpft sich Olympiasieger Roman Kostomarow zurück ins Leben – und traf nun im Krankenhaus seine Lebensretter.

München – Das Schicksal des einstigen Eistanz-Olympiasiegers Roman Kostomarow bewegte zu Beginn des Jahres die Wintersport-Welt. Mehrere Monate lag der Russe schwer erkrankt im Krankenhaus. Über mehrere Wochen kämpften die Ärzte um sein Leben, mussten ihm schließlich beide Hände und beide Beine amputieren. Seither kämpft sich der 46-Jährige zurück ins Leben – und kehrte nun an den Ort zurück, wo sein Leben beinahe geendet hätte.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Alter: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Geboren: Eiskunstlauf (Eistanz) Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 2x Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, 3x Goldmedaillen bei Europameisterschaften

Olympiasieger Roman Kostomarow besucht Krankenhaus

Auf seinem Instagram-Account postete Kostomarow kürzlich ein Bild, das ihn mit einem Team von Ärzten und Krankenpflegern zeigt. Dazu schreibt der ehemalige Weltklasse-Athlet emotionale Worte: „Gestern besuchte ich den Ort, an dem ich 175 Tage verbrachte und schließlich wiedergeboren wurde.“

Dass er heute noch lebt, hat Kostomarow eigenen Aussagen zufolge nur den Medizinern zu verdanken, die Rückkehr ins Krankenhaus sei emotional gewesen. „Ich sah die Menschen wieder, die um mein Leben kämpften. Erinnerungen kamen in mir hoch, die Gefühle überschlugen sich... aber ich war sehr froh, alle wiederzusehen. Danke an alle. Viel Gesundheit euch allen“, heißt es in dem Beitrag.

Olympiasieger Roman Kostomarow besuchte kürzlich das Krankenhaus, in dem ihm das Leben gerettet wurde © Instagram/romankostomarovkrs und IMAGO / SNA

Kostomarow begeistert Fans auf Instagram

Seit seinem Schicksalsschlag gibt Kostomarow auf seinem Kanal regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand und seinen Fortschritten im Umgang mit den Prothesen. Rund 400.000 Menschen verfolgen seither seinen Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben und sind teils verblüfft über die Fortschritte.

Schon im August zeigte Kostomarow sein beeindruckendes Können mit den Prothesen, im Oktober überraschte er seine Fans dann mit einem Video beim Fahren eines Autos, das der Russe sichtlich genießt.

Ex-Eiskunstläufer Kostomarow versucht sich in anderen Sportarten

Trotz seiner besonderen Situation ist Kostomarow auch dem Sport treu geblieben. Erst kürzlich zeigte er sich bei ersten Versuchen, mit der Armprothese Tennis zu spielen. Einigen Wochen zuvor erstaunte er seine Fans mit einem Video, wie er einen Fußball jongliert.

Seine profesionelle Eiskunstlauf-Karriere lief von 1996 bis 2006. Neben drei EM-Titeln gewann er mit seiner Partnerin Tatjana Nawka 2004 in Dortmund und 2005 in Moskau WM-Gold im Eistanz. Das olympische Gold 2006 in Turin war schließlich der krönende Abschluss seiner Karriere. (LuHa)