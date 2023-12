Ski-Albtraum geht weiter: Drei Hiobsbotschaften zerschmettern Winterträume

Von: Alexander Kaindl

Das österreichische Ski-Team ist weiterhin vom Pech verfolgt. Innerhalb kürzester Zeit verletzten sich drei Speed-Spezialistinnen schwer.

St. Moritz – Es dürfte eines der dunkleren Wochenenden in der jüngeren Vergangenheit der österreichischen Ski-Geschichte sein: Im ÖSV-Team gab es am Freitag und Samstag (8. und 9. Dezember) zwei Stürze, die schwerste Verletzungen nach sich zogen. Nimmt man noch das letzte November-Wochenende dazu, sind es sogar drei Hiobsbotschaften in kürzester Zeit für Vanessa Nußbaumer (25), Nina Ortlieb (27) und Elisabeth Reisinger (27).

Österreich weiterhin vom Pech verfolgt: Nußbaumer, Ortlieb und Reisinger schwer verletzt

Nußbaumer hatte sich zunächst beim Training in Copper Mountain einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Wenige Tage später musste ihre Kollegin Nina Ortlieb dieselbe Diagnose hinnehmen – die WM-Zweite war beim Einfahren für das Super-G-Rennen im schweizerischen St. Moritz gestürzt.

Ortlieb meldete sich kurze Zeit später via Instagram, postete ein gebrochenes Herz und schrieb dazu: „Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, seinen Träumen so nah zu sein, aber plötzlich so weit weg.“ Ortlieb wurde unmittelbar nach dem Sturz operiert – es war die 20. OP in ihrer Karriere. Für sie ist die Saison ebenso beendet wie für Nußbaumer. Beide erholen sich nun von ihren Eingriffen.

Drei Bilder, drei Leidensgeschichten: Vanessa Nußbaumer präsentierte per Röntgenbild ihr Schienbein (l.), Nina Ortlieb postete ihren Abtransport per Helikopter (M.) und Elisabeth Reisinger unternahm die Schlittenfahrt, die man als Skifahrerin am meisten fürchtet. © Screenshot Instagram / Vanessa Nußbaumer / Nina Ortlieb / Screenshot Eurosport

Erst Schien- und Wadenbeinbrüche, dann Kreuzbandriss: Österreich-Albtraum geht weiter

Die österreichische Pechsträhne ist damit aber noch nicht beendet. Denn mit Elisabeth Reisinger kommt nun noch die dritte schwer verletzte Fahrerin hinzu – auch ihre Träume für den anstehenden Winter sind damit zerstört. Reisinger stürzte bei der Abfahrt in St. Moritz. Schreckens-Diagnose: Kreuzbandriss. Der österreichische Skiverband verkündete: „Die Oberösterreicherin kam heute in der Abfahrt von St. Moritz zu Sturz und eine MRT-Untersuchung ergab einen vorderen Kreuzbandriss im rechten Knie.“

Was die Diagnose bedeutet, weiß die 27-Jährige nur zu gut: Schon 2020 hatte sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen – damals im linken Knie. Operation, Reha, lange Aufbauarbeit – dieses Szenario steht der Speed-Spezialistin nun erneut bevor. Dass sie auf ihrem Weg zum Comeback moralische Unterstützung von ihren beiden ebenfalls verletzten Teamkolleginnen erhält, dürfte nur ein schwacher Trost sein.

Drei Hiobsbotschaften für ÖSV-Team

Generell ist es momentan alles andere als ein Traumwinter im alpinen Ski-Weltcup. Neben den vielen schweren Verletzungen prägen Absagen das Geschehen. Der für Sonntag, 10. Dezember, geplante Slalom der Herren im französischen Val d‘Isère wurde nach Regen und Schneefall in der Nacht abgesagt. Die Piste garantiere keine sicheren und fairen Bedingungen, teilten die Veranstalter mit. Auch der Super-G der Damen in St. Moritz wurde gestrichen. Der Zustand der Strecke habe sich drastisch verschlechtert, hieß es.

Zuvor konnten in dieser Saison schon Rennen in Sölden, am Matterhorn und in Beaver Creek in den USA wegen des Wetters nicht wie geplant stattfinden. (akl)

