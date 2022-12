Drama um österreichischen Ski-Star: „Nicht leicht, das auszublenden“

Von: Florian Schimak

Drama beim Riesenslalom am Montag in Alta Badia. Am Tag vor seinem besten Riesenslalom-Ergebnis ist Raphael Haaser für einen tragischen Unfall verantwortlich.

Alta Badia – Was für ein Drama beim Riesenslalom-Weltcup!

Eigentlich hätte Raphael Haaser am Montagnachmittag allen Grund gehabt, sich zu freuen. Der Österreicher fuhr beim Weltcup in Alta Badia auf Rang neun und feierte so sein bestes Ergebnis in diesem Wettbewerb. Denn eigentlich ist die Riesenslalom-Disziplin gar nicht seins. Doch zum Feiern war Haaser so gar nicht zumute. Auch merkur.de berichtet darüber.

„Es war sehr wichtig in Hinblick auf meinen Servicemann, der sich sicher gewünscht hätte, dass ich heute meine beste Leistung abrufe“, sagt Haaser im Anschluss an das Rennen im ORF. Doch was war geschehen?

Drama um österreichischen Ski-Star Raphael Hasser: „Nicht leicht, das auszublenden“

Das Drama ereignete sich bereits am Sonntag, als sich der 25-Jährige für das erste Rennen in Alta Badia einfuhr. Dabei unterlief Haaser ein folgenschwerer Fehler. Das Opfer des tragischen Missgeschicks war sein Servicemann.

Haaser machte einen Innenskifehler, konnte im Anschluss nicht mehr reagieren und knallte voll in seinen Helfer. Der Servicemann verletzte sich dabei schwer. Diagnose: Unterschenkelbruch!

Im Anschluss war Haaser völlig von der Rolle, verpasste den zweiten Durchgang. „Ich habe den schwierigsten Tag meiner Karriere gehabt, es war nicht leicht, das auszublenden“, sagte er im ORF: „Es ist mir schwergefallen, das aus dem Kopf zu bekommen.“ Ein noch dramatischeres Erlebnis widerfuhr Max Franz.

Raphael Haaser fuhr am Montag in Alta Badia sein bestes Riesenslalom-Ergebnis. © IMAGO / GEPA pictures

Marco Odermatt siegt in Alta Badia – Schmid rast auf Rang 5

Am Montag, beim zweiten Riesenslalom-Rennen in Alta Badia, das unweit vom Skisport-Mekka Cortina d‘Ampezzo liegt, fuhr Haaser dann fast schon sensationell sein bestes Ergebnis. Den Sieg sicherte sich einmal mehr Marco Odermatt.

Einen Tag nach Rang drei gewann der Schweizer auf der Gran Risa den dritten von vier Riesentorläufen der Saison. Nach dem neunten Podestplatz in seinem zehnten Saisonrennen hat Odermatt die Führung im alpinen Gesamtweltcup weiter ausgebaut. Hinter dem 25-Jährigen landete der Norweger Henrik Kristoffersen auf Rang zwei vor dem Slowenen Zan Kranjec.

Und die Deutschen? Auch die machten auf sich aufmerksam. Alexander Schmid feierte ebenfalls sein bestes Saisonergebnis. „Cool“, nannte der 28-jährige Skirennfahrer seinen fünften Platz am Montag beim Riesenslalom-Weltcup. „Das war mega spannend und macht Lust auf mehr“, bekannte Schmid, der nach Rang sieben im ersten Lauf noch um zwei Plätze im Durchgang nach vorn fuhr.

Riesenslalom in Alta Badia: Erste Weltcup-Punkte für Grammel und Gratz

Ihre ersten Weltcup-Punkte der Saison sammelten unterdessen Anton Grammel (Kressbronn) als 21. und Fabian Gratz (Altenau) auf dem 24. Rang. „Das ist in diesem Jahr mein bestes Ergebnis. Da kann ich auf jeden Fall zufrieden sein“, sagte der 24 Jahre alte Grammel. (smk/dpa)