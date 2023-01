Rodel-WM: Berreiter holt Titel und krönt deutschen Erfolgstag

Von: Tobias Ruf

Anna Berreiter ist neue Weltmeisterin im Rodeln. © picture alliance/dpa/AP | Roman Koksarov

Bei der Rodel-WM in Oberhof haben die deutschen Athleten erneut einen Glanztag hingelegt und drei WM-Titel eingefahren.

Oberhof - Die deutschen Rennrodlerinnen sind bei den Weltmeisterschaften in Oberhof nicht zu schlagen. Im Einsitzer raste Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) am Samstag zum Titel, Platz zwei ging an Julia Taubitz (WSC Oberwiesenthal). Dajana Eitberger (RC Ilmenau), die am Freitag im Sprint gesiegt hatte, wurde Dritte.

Zuvor hatten im Doppelsitzer bereits Toni Eggert/Sascha Benecken und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal ihre WM-Läufe gewonnen. Das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt sicherte sich die Silbermedaille.

«Es ist eine Riesenlast abgefallen jetzt, weil das Training war doch ziemlich schwierig. Wir wussten, wir haben nur eine Chance, wenn wir da zweimal perfekt performen», sagte Eggert, der mit Partner Benecken zum fünften WM-Titel in Serie fuhr. «Das ist so schön, nach zwei Wintern ohne Zuschauer, zu Hause eine WM zu haben, mit so vielen Leuten feiern zu können», resümierte Benecken. Der Triumph im eigenen Bundesland sei «die Erfüllung eines Kindheitstraumes».

dpa