Rodlerin Geisenberger steht vor ihrer fünften Goldmedaille

Yanqing - Die 34-Jährige vom SV Miesbach legte als Erste des dritten Durchgangs in 58,226 Sekunden einen Bahnrekord hin und baute auf der 1475 Meter langen Olympia-Bahn im Sliding Centre Yanqing ihre Führung aus. Vor dem abschließenden vierten Lauf am Dienstag hat sie 0,330 Sekunden Vorsprung vor Teamkollegin Anna Berreiter. Die deutlich vor der drittplatzierten Russin Tatjana Iwanowa liegende Berchtesgadenerin profitierte bei ihrem Olympia-Debüt bislang von den Stürzen der Mitfavoritinnen. Weltmeisterin und Weltcupgesamtsiegerin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal stürzte im zweiten Lauf, nachdem sie im ersten Durchgang Bahnrekord fuhr. Die Österreicherin Madeleine Egle legte zum Auftakt Startrekord hin und stürzte ebenfalls nach der berüchtigten Kurve 13. Während sich Taubitz nach zwei kleinen Fehlern von Rang 14 auf Platz zwölf verbesserte, liegt Egle als Sechste schon wieder in Schlagdistanz zu den Medaillen. (dpa)