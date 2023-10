Ski-Star spürte nach Olympia-Aus „große Leere“ – jetzt feiert er das Baby-„Wunder“

Von: Jannek Ringen

Teilen

Das Leben von Profisportlern verläuft oftmals nicht linear. Dies musste auch Roland Leitinger, der jetzt im Baby-Glück ist, schmerzhaft lernen.

St. Martin – Rückschläge gehören im Leben eines Profisportlers dazu. Diese Erfahrung musste auch der Ski-Star Roland Leitinger machen. Immer wieder sorgten Verletzungen in seiner Karriere dafür, dass er längere Zeit ausfiel. Jetzt will er sich zurückkämpfen, denn er bekommt einen Schub aus dem Privatleben.

Roland Leitinger Geboren: 13. Mai 1991 (Alter 32 Jahre), St. Johann, Österreich Sportart: Ski Alpin Weltcup-Debüt: 6. Februar 2011

Zahlreiche Verletzungen in der Karriere von Leitinger – schmerzhaftes Olympia-Aus

Erstmals debütierte Leitinger im Jahr 2011 im Weltcup und verfügt damit über ein Jahrzehnt Erfahrung im Ski Alpin. Eine Silbermedaille bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften 2017 im Riesenslalom ist bisher der größte Erfolg seiner langen Karriere. Unter enorm viel Schweiß hat er sich auf die Olympischen Winterspiele 2018 vorbereitet, die er jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.

Als er die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking erneut wegen eines Kreuzbandriss verpasste, musste er diesen Schock erstmal verdauen, denn er war gut in die Saison gestartet. „Jetzt wiederholt sich die Geschichte. Im Moment verspüre ich eine große Leere. Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte er nach dem Rückschlag.

Roland Leitinger und seine Frau Simone erwarten ein Baby. © instagram: roland.leitinger; IMAGO / Eibner Europa

Familie Leitinger im Baby-Glück

Während es sportlich holprig läuft beim Ski-Alpin-Ass, scheint er im Privatleben vom Glück verfolgt zu sein. Im Mai 2022 hatte er seiner langjährigen Freundin Simone das Ja-Wort gegeben. Mittlerweile erwartet die noch junge Familie Leitinger Nachwuchs, wie sie auf ihren Social-Media-Kanälen preisgaben.

„Ein Wunder ist an Board - family Leitinger is growing“, lautete die Unterschrift eines Bildes, welches die beiden auf Instagram posteten. Dieses Bild zeigte Roland Leitinger zusammen mit seiner schwangeren Frau Simone. Zahlreiche Sportler und Sportlerinnen der Ski-Szene gratulierten dem Paar in den Kommentaren.

Leitinger will die Weltspitze herausfordern

Beflügelt von dem Baby-Glück bereitet sich Leitinger derzeit auf die neue Saison im Weltcup vor. Im Dezember 2022 gab er zwar sein Comeback, musste jedoch aufgrund von Knieproblemen eine erneute Zwangspause einlegen. Erst im März diesen Jahres konnte er wieder bei den österreichischen Meisterschaften mitmischen. Am 28. Oktober beginnt der Weltcup in Sölden. Dort möchte der 32-Jährige erneut die Weltspitze herausfordern. (jari)