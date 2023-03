Neue Hoffnung nach Amputations-Drama? Olympiasieger Kostomarow ist bei „Bewusstsein und versteht alles“

Roman Kostomarow kämpft um sein Leben. Seine Frau Oksana Domnina hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. © ITAR-TASS / Imago / Screenshot Instagram / Oksana Domnina

Roman Kostomarow kämpft weiter um sein Leben. Jetzt gibt es offenbar neue Hoffnung für den Eistanz-Olympiasieger von 2006.

Moskau - Seit Wochen ringt er mit dem Tod, sein Schicksal beschäftigt Wintersport-Fans auf der ganzen Welt. Gibt es jetzt neue Hoffnung für Olympiasieger Roman Kostomarow?

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter: 46 Jahre), Moskau, Russland Eiskunstlauf Größte Erfolge: Olympiasieger (1), Weltmeister (2), Europameister (3)

Roman Kostomarow: Lungenentzündung, Gehirnblutungen, Schlaganfälle, Amputationen

Der Eiskunstläufer war im Januar mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Folge machten Schreckensmeldungen die Runde: Gehirnblutungen, Schlaganfälle, Amputationen – der einstige Modellathlet, der 2006 in Turin Eistanz-Gold holte, durchlebte Horror-Wochen.

Aber – und das ist der Punkt – er lebt. Verschiedenste Ärzte im In- und Ausland kommentierten Kostomarows Zustand bereits. Viele von ihnen können kaum glauben, dass der mittlerweile 46-Jährige noch nicht gestorben ist. Und wenn man aktuellen Berichten aus Russland vertraut, dann ist Kostomarow auch noch weit davon entfernt, seinen letzten Tanz zu verlieren.

Roman Kostomarow auf dem Weg der Besserung?

Nach Angaben von MK-Sport war die „vergangene Woche möglicherweise ein Wendepunkt“. Die Ärzte sollen „seit einigen Tagen einen stetig positiven Trend in der Veränderung des Zustands des berühmten Patienten“ beobachten. Hoffnung für Kostomarow? Offenbar!

Andere Quellen aus Russland berichten sogar darüber, dass es bereits Vorbereitungen für die Verlegung des Olympiasiegers geben soll – von der Intensivstation in ein Rehabilitationszentrum.

Neue Hoffnung nach Amputations-Drama? Olympiasieger Kostomarow „versteht alles“

Momentan gibt es anscheinend nur eine Person aus Kostomarows Umfeld, die offen mit der Presse kommuniziert: Choreograf Ilya Averbukh. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte ihn zuletzt wie folgt: „Ich kann sagen, dass Roman absolut bei Bewusstsein ist, er versteht alles, er ist bereit zu kämpfen, zu kämpfen, bereit voranzukommen.“

Seine Ehefrau Oksana Domnina, ebenfalls berühmte Eistänzerin, hatte sich zuletzt am 46. Geburtstag ihres Mannes am 8. Februar via Instagram gemeldet.

Kostomarows Ehefrau Oksana Domnina: „Wir werden alles überwinden“

„Selbst im gruseligsten Traum hätten wir uns nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte. Aber jetzt ist es so, und wir werden alles überwinden“, schrieb sie damals. Kostomarow und Domnina sind Eltern einer zwölf Jahre alten Tochter.

Eiskunstlauf hat in Russland eine große Tradition. Auch deshalb ist die Anteilnahme am Schicksal Kostomarows so groß. Darüber hinaus stand und steht Kostomarow auch als Privatperson im Fokus der Öffentlichkeit. (akl)