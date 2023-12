Vier Kreuzbandrisse, viertes Comeback: Schweizer Ski-Star hat „tausend Schmetterlinge im Bauch“

Von: Christoph Wutz

Hinter Aline Danioth liegen viele harte Monate. Doch jetzt ist die Skirennfahrerin zurück auf der Piste. Ihre Kolleginnen reagieren begeistert.

Andermatt – Skirennläuferin Aline Danioth ist zwar erst 25 Jahre alt, die Verletzungen in ihrer Vita reichen aber bereits für mindestens eine komplette Karriere. Seit 2016 riss sich die Schweizerin viermal das Kreuzband, zuletzt im vergangenen März. Doch Danioth ist eine echte Kämpfernatur. Vor kurzem hatte sie trotz der Widrigkeiten im Zuge der schweren Verletzung angekündigt, ihre „große Liebe nicht aufgeben“ zu wollen – mit Erfolg: Die Technik-Spezialistin hat sich zurückgebissen.

Aline Danioth Geboren: 12. März 1998 (Alter 25 Jahre), Andermatt, Schweiz Disziplinen: Slalom, Riesenslalom, Super-G, Alpine Kombination Weltcup-Debüt: 20. Dezember 2015 beim Riesenslalom in Courchevel, Frankreich Größte Erfolge: 1x Gold bei der Alpinen Ski-WM 2019 in Are (mit der Mannschaft), 2x Gold bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2016 in Lillehammer (Slalom und Alpine Kombination), 3x Gold bei den Alpinen Ski-Junioren-WM (2016 in Sotschi (Kombination), 2018 in Davos (Mannschaft, Kombination))

„Tausende Schmetterlinge im Bauch“: Ski-Star Danioth beendet lange Leidenszeit

Hinter Danioth liegen viele Monate eines straffen Reha-Programms. Seit ihrem jüngsten Kreuzbandriss im Frühjahr hält sie ihre Anhänger auf ihrem Instagram-Kanal konstant über ihren Zustand auf dem Laufenden.

Das jetzige Update beinhaltete eine äußerst erfreuliche Nachricht: Ihre lange Leidenszeit hat ein Ende, sie steht wieder auf Skiern. „Zehn Monate später“, begann die Schweizerin ihren Beitrag so, als würde sie nun ein neues Kapitel beginnen. In dem Post präsentiert sie sich auf mehreren Bildern und einem kurzen Video überglücklich auf Skiern im Schnee in ihrer Heimat Andermatt. Sie habe angesichts ihrer Rückkehr auf die Bretter „Tausende von Schmetterlingen im Bauch“, schrieb Danioth.

Skirennfahrerin Aline Danioth ist nach ihrer langen Verletzungspause auf die Bretter zurückgekehrt. © Screenshots (3): Instagram/Aline Danioth

„Überwältigt“: Skirennläuferin Danioth dankt Unterstützern nach Rückkehr

Die Skirennläuferin sei „stolz auf die Arbeit, die ich hineingesteckt habe, dankbar für die Menschen, die mich hochgehoben haben, wenn es nötig war, stolz auf meinen Körper, dankbar, dass ich gegen all die negativen Stimmen in meinem Kopf angekämpft habe“. Bereits unmittelbar nach ihrer bitteren Diagnose im März hatte sich die 25-Jährige sehr optimistisch gegeben.

Danioth sei jetzt, wo sie diesen Markstein in ihrer Reha erreicht habe, „erleichtert, dass ich beschlossen habe, weiter für meine Träume und meine Leidenschaft zu kämpfen“, schrieb sie weiter. „Ich bin überwältigt von Emotionen und mehr als dankbar für den heutigen Tag!“

Nach viertem Kreuzbandriss: Ski-Ass Danioth kehrt auf die Bretter zurück

Ihre Dankbarkeit ist ihr auch auf den Bildern anzumerken, die sie strahlend zeigen. In einem Video ist außerdem zu sehen, wie die Weltmeisterin von 2019 die Piste hinunterdüst – mühelos und schmerzfrei.

Danioths Reaktion auf den erfolgreichen Testlauf spricht Bände: Nach dem kurzen Slalom-Parcours dreht sich die Schweizerin zur Kamera und nimmt ihre Hände, überwältigt vor Freude, vor ihr Gesicht. Nichtsdestotrotz ist sich die 25-Jährige bewusst, dass bis zu ihrer Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup „noch ein langer Weg“ vor ihr liegt und sie „noch etwas Geduld“ benötigt. „Aber“, so Danioth abschließend, „ich freue mich so sehr auf die nächsten Herausforderungen auf dieser Reise!“

„Zrugg, wo du heraghörsch“: Ex-Kollegin gratuliert Ski-Star Danioth zum Comeback

Und nicht nur ihre zahlreichen Fans freuten sich mit der Schweizerin, sondern auch einige ihrer Kolleginnen. „So schön, bisch zrugg, wo du heraghörsch“, kommentierte die ehemalige liechtensteinische Skirennläuferin Tina Weirather auf Schweizerdeutsch. Auf Hochdeutsch bedeutet das so viel wie: „So schön, du bist zurück, wo du hingehörst“. Weirather zeigte sich also überglücklich über Danioths Comeback.

Das österreichische Ski-Ass Nina Ortlieb gratulierte der 25-Jährigen ebenfalls. „Freu mich für dich. Herzlichen Glückwunsch“, schrieb sie unter dem Beitrag. Tragisch: Ortlieb verletzte sich kürzlich selbst schwer und muss nun wohl lange pausieren. (wuc)