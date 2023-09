Nach Rücktritt von Herrmann-Wick: DSV-Trainer nennt zukünftigen Star des deutschen Biathlons

Von: Christian Németh

Wer tritt in die Fußstapfen von Biathlon-Star Denise Herrmann-Wick. Nach deren Rücktritt hat Co-Bundestrainer Jens Filbrich einen klaren Verdacht.

München - Über viele Jahre hinweg prägte Denise Herrmann-Wick (34) den deutschen Biathlon-Sport. Die Olympiasiegerin von 2022 beendete jedoch im vergangenen Frühjahr ihre Profi-Laufbahn. Die Lücke, die die in Schlema geborene Wintersportlerin im hiesigen Biathlon-Team hinterlassen hat, ist groß, Co-Bundestrainer Jens Filbrich hat allerdings schon eine Ahnung, wer Herrmann-Wick einmal beerben könnte.

Hanna Kebinger Geboren: Am 26. November 1997 in Garmisch-Partenkirchen Sportart: Biathlon Erfolge: WM-Medaille (1 x Silber), JWM-Medaillen (2 x Silber, 1 x Bronze), JEM-Medaillen (1 x Silber, 1 x Bronze)

DSV-Trainer Filbrich hat Hermann-Wick-Nachfolgerin ausgemacht

Im Podcast der „Sportschau“ (ARD) äußert sich Filbrich, selbst ein ehemaliger Weltklasse-Langläufer, mit klaren Worten hinsichtlich eines neuen Stars am Frauen-Biathlon-Himmel. „Ich glaube, dass Hanna Kebinger dazu in der Lage ist“, setzt der Coach an, ergänzt aber im gleichen Atemzug: „Ich will sie jetzt aber nicht unter Druck setzen, die Hanna weiß das. Sie ist sehr talentiert, im Stehendschießen sehr stabil, im Laufen stabil und fokussiert.“

Hier noch gemeinsam aktiv: Denise Herrmann-Wick (links) und Hanna Kebinger. © IMAGO / Christian Heilwagen

Generell sorgt sich Jens Filbrich nur wenig um den Damen-Biathlon in der Bundesrepublik. Im Podcast beruhigt er: „Der Damen-Biathlon ist insgesamt sehr gut aufgestellt. Da wird auch eine sehr gute Arbeit gemacht, da muss uns wirklich nicht bange sein.“

Hanna Kebinger (25), die 2022 ihr Weltcup-Debüt feierte, hat in den vergangenen Jahren zweifelsohne einen phänomenalen Aufstieg hingelegt und gewann erst in diesem Jahr - als Nachrückerin - Silber mit der Staffel bei der Heim-WM in Oberhof. Zuvor hatte die Grainauerin, im Jahr 2022, mit einer schweren Corona-Erkrankung zu kämpfen, musste zwischenzeitlich aussetzen, packte aber mit viel Willen und Kraft das pünktliche Comeback zum Saisonstart.

Kann Hanna Kebinger Lücke schließen?

Auf ihrer offiziellen Website betont Kiebinger, dass sie bereits im Kindergarten ihre Leidenschaft zum Langlaufen entdeckt habe, mit nur neun Lenzen sei sie dann zum Biathlon gewechselt.

Mittlerweile scheint die 25-Jährige endgültig in den hohen Sphären des deutschen Biathlons angekommen zu sein - und geht es nach der Prognose von Jens Filbrich, ist sogar noch reichlich Luft nach oben. Während sich Denise Herrmann-Wick bereits zurückgezogen hat, liebäugelte kürzlich noch ein weiterer Biathlon-Star mit seinem Rücktritt.