Ski-Weltmeister kündigt tiefgreifende Veränderung an: „Will mich erneuern“

Von: Christoph Wutz

Teilen

Ski-Koryphäe Alexis Pinturault ist einer der besten Riesenslalom-Fahrer der Welt. Jetzt möchte der Franzose aber mehr auf Geschwindigkeit setzen.

Courchevel – Alexis Pinturault gilt als einer der komplettesten Skirennläufer der Welt. Besonders im Riesenslalom wusste er bislang zu überzeugen. Jetzt kündigte der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 eine wesentliche Veränderung an. Der Franzose möchte seine Karriere im Alter von 32 Jahren komplett umkrempeln und vor allem in den Speed-Disziplinen angreifen.

Alexis Pinturault Geboren: 20. März 1991 (Alter 32 Jahre), Moûtiers, Frankreich Disziplinen: (zukünftig) v. a. Abfahrt und Super-G Debüt im Alpinen Ski-Weltcup: 13. März 2009 im Riesenslalom in Are, Schweden Größte Erfolge: u. a. 2x Weltmeister in der Alpinen Kombination (2019, 2023), 1x Gesamtweltcup-Sieger (2020/21), 1x Olympia-Zweiter in der Alpinen Kombination (2018)

„Will mich erneuern“: Ski-Star Pinturault kündigt Veränderung an

Auf Instagram richtete der Skirennfahrer emotionale Worte an seine Fans: „Es ist Zeit, die Skier wieder anzuziehen, und diese Saison wird es ohne die kurzen Skier sein“, deutete der Franzose eine wegweisende Veränderung an: Während seinem österreichischen Ski-Alpin-Kollegen Max Franz das Karriereende droht, wird Pinturault in den technischen Disziplinen fortan kürzertreten.

„Der Slalom hat mir viel Spaß, Niederlagen, Arbeit und Erfolge gebracht: Siege, Podiumsplätze und Erfolge in der Alpinen Kombination“, blickte der zweimalige Kombinations-Weltmeister auf seinen bisherigen Werdegang zurück. „Aber für den letzten Abschnitt meiner Karriere will ich mich erneuern.“

Ski-Alpin-Allrounder Alexis Pinturault schenkt fortan den Speed-Disziplinen mehr Aufmerksamkeit. © Imago / NTB

„Geschwindigkeit hat mich angezogen“: Alpin-Ass Pinturault schlägt neue Wege ein

Künftig möchte sich der 32-jährige Riesenslalom-Spezialist vermehrt den Speed-Disziplinen, also vor allem der Abfahrt und dem Super-G, widmen. „Die Geschwindigkeit hat mich schon immer angezogen und ich habe nie viel Zeit dafür eingeplant. Jetzt möchte ich es angehen.“ Bislang war der Franzose im Weltcup in allen Disziplinen außer der Abfahrt angetreten. Nun tritt der Slalom an diese Stelle.

Es gebe „viel zu entdecken, zu lernen und zu verbessern!“, zeigte sich Pinturault voller Vorfreude auf den neuen Abschnitt seiner Laufbahn. Er sei jetzt „gespannt auf einen neuen Kalender, eine neue Arbeitsweise.“

Ski alpin: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

„Man gibt die erste Liebe nie auf“: Ski-Star Pinturault bleibt Riesenslalom treu

Trotz seines avisierten Bettenwechsels kehrt Pinturault seiner größten Stärke nicht den Rücken: „Natürlich wird der Riesenslalom zu 100 Prozent in meinem Programm bleiben: Man gibt seine erste Liebe nie auf“, schrieb er mit einem Augenzwinkern. „Wir sehen uns bald auf den Skiern!“, schloss der Allrounder sein Statement. Der erste Weltcup-Termin des anstehenden Ski-Jahres ist für den 29. Oktober im österreichischen Sölden angesetzt – ausgerechnet im Riesenslalom.

Der Franzose ist also voller Vorfreude auf die neue Alpin-Saison. Zuletzt hatte er die Ski-Welt allerdings beunruhigt: Pinturault und seine Ehefrau waren mitten in der Nacht Opfer eines Überfalls geworden. (wuc)