Schock in Innsbruck: ÖSV-Adler erleidet schwere Knie-Verletzung ‒ Saisonaus kurz vor Weltcup-Start

Von: Tim Althoff

Drucken Teilen

Kurz vor dem Start der Weltcup-Saison müssen die ÖSV-Skispringer einen ersten Verlust verkraften. In Innsbruck kam es zu einem bitteren Sturz.

Innsbruck ‒ Die Wintersport- und Weltcup-Saison der österreichischen Skisprung-Mannschaft wird ohne Maximilian Steiner starten müssen. Der 27-Jährige war beim Training in Innsbruck schwer gestürzt und riss sich dabei das Kreuzband im linken Knie. Außerdem erlitt er Meniskus- und Seitenbandverletzungen.

Maximilian Steiner Geboren am: 4. Mai 1996 (Alter 27 Jahre) Bestweite: 236,0 m (Kulm, 2023)

Schock in Innsbruck: ÖSV-Adler Steiner erleidet schwere Knie-Verletzung

Bei dem Trainingssprung sei er auf 137 Meter gesprungen, laut Mitteilung des ÖSV wurde Steiner wenig später im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke erfolgreich operiert. Der ÖSV-Adler trainierte in der zweiten Trainingsgruppe von Trainer Florian Liegl.

Maximilian Steiner hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. © Imago/Eibner

„Die Rehabilitation wird erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch nehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Saison ist damit gelaufen. Die Weltcup-Saison startet am 25. November im finnischen Kuusamo. Steiner kam bislang 18 Mal zum Einsatz, sein bestes Ergebnis war Platz 23 im russischen Nizhny Tagil.

Überraschungen im deutschen Skisprung-Team der Frauen und Männer

Im deutschen Skisprung-Kosmos kam es in dieser Woche zu einer anderen Art von Paukenschlag. So wechselte der Frauen-Bundestrainer zu den Männern. Ein Interimsnachfolger steht schon fest. Allerdings gab es auch bei den Männern eine überraschende Nachricht.

Auf das große Highlight der Skisprung-Saison, der Vierschanzentournee, können wir uns ab dem 28. Dezember 2023 freuen. Hier finden Sie alle Infos zu Terminen und Ergebnissen. (ta)