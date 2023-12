Nächste schwere Verletzung: Ski-Weltmeisterin muss Saison erneut beenden

Von: Korbinian Kothny

Nach einem Sturz beim Riesenslalom in Killington muss Ski-Weltmeisterin Maria Therese Tviberg die Saison abbrechen.

Killington – Die norwegische Skirennläuferin Maria Therese Tviberg wird erneut von einer Verletzung ausgebremst. Nach einem Sturz beim Riesenslalom in Killington (USA) am vergangenen Samstag, muss sie die Saison nach nur vier Rennen vorzeitig beenden, wie der norwegische Skiverband am Wochenende bekannt gab. Die 29-Jährige kehrte für weitere medizinische Untersuchungen in ihre Heimat zurück.

Tviberg nimmt nach Kreuzbandriss Abschied von Speed-Rennen

Tviberg, die nach einem Kreuzbandriss ihre Karriere auf Technikrennen umstellte, erlebt damit einen weiteren schweren Rückschlag. Schon die gesamte Saison 2015/16 musste sie aufgrund von Verletzungen pausieren. Nach ihrer Rückkehr und regelmäßigen Platzierungen unter den Top 10, wurde sie durch eine weitere schwere Verletzung außer Gefecht gesetzt.

Im November 2017 erlitt Tviberg einen Kreuzbandriss und musste die gesamte Saison aussetzen. Ihr Comeback im Weltcup feierte sie erst im Januar 2019. Seitdem konzentrierte sich die ehemalige Speed-Spezialistin hauptsächlich auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom, und verzichtete fast vollständig auf Super-G- und Abfahrtsrennen.

Maria Tviberg fällt verletzungsbedingt für den Rest der Saison aus. © Instagram @ mariatviberg / IMAGO / NTB

Tvieberg wird im Parallelslalom Weltmeisterin

Vor etwa neun Monaten konnte Tviberg ihren bisher größten Erfolg feiern. Bei den Weltmeisterschaften in Courchevel/Meribel wurde sie im Parallelslalom Weltmeisterin. Schon 2022 hatte sie mit ihrem Team bei den Olympischen Spielen in Peking die Bronzemedaille gewonnen.

Nach ihrer erneuten schweren Verletzung äußerte sich die 29-Jährige auf Instagram: „Niedergeschlagen, aber nicht besiegt.“. Tviberg ist mit Verletzungen vertraut und auch ihre Konkurrentinnen sind sich sicher, dass die Weltmeisterin ihren Weg zurück auf die Piste finden wird.

Ski-Elite wünscht Tviberg schnelle Genesung

Die Skiwelt zeigt sich solidarisch mit Tviberg. Unter ihrem Instagram-Post sammelten sich schnell viele aufmunternde Kommentare von Kolleginnen wie Mélanie Meillard, Aline Danioth, Mikaela Shiffrin oder Paula Moltzan, die Tviberg eine gute Besserung und schnelle Genesung wünschten. Auch eine ÖSV-Abfahrerin musste die Saison nach einer schweren Verletzung bereits beenden. (kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.

