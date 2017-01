Schempp in Antholz ohne Podestplatz - Schipulin siegt

Antholz - Die imposante Antholz-Serie von Biathlet Simon Schempp ist gerissen. Der 28-Jährige aus Uhingen lief am Freitag im Einzel über 20 km auf den fünften Rang.

Damit verpasste Schempp beim Weltcup in Südtirol nach zuletzt fünf Triumphen und einem zweiten Platz erstmals wieder das Podest. Im Ziel hatte Schempp nach zwei Schießfehlern 1:09,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Anton Schipulin (Russland/1).

"Ein fünfter Platz ist nicht so schlecht, deswegen bin ich sehr zufrieden", sagte Schempp auf 1640 m Höhe im ZDF: "Ich komme mit der Höhe hier gut zurecht, ich habe keine großen Probleme und fühle mich sehr wohl."

Hinter Staffel-Olympiasieger Schipulin, der erstmals in diesem Winter gewann, landete Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade (Fankreich/2) auf Rang zwei. Der Führende im Gesamtweltcup verpasste seinen elften Saisonsieg im 14. Rennen um 41,0 Sekunden. Den dritten Platz belegte Sergej Semenow (Ukraine/1).

Zweitbester Deutscher war Ex-Sprintweltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2) als Neunter. Benedikt Doll (Breitnau/2) wurde Elfter.

Am Samstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) will Laura Dahlmeier (Partenkirchen) im Massenstart der Frauen das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigen, das sie am Donnerstag durch ihren Einzel-Sieg zuürckerobert hatte. Zudem hoffen die deutschen Männer in Italien auf den ersten Staffelsieg seit fast zwei Jahren.

SID