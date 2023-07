Ski-Olympiasiegerin verkündet Nachwuchs – und teilt bezaubernde Botschaft

Ex-Skistar Charlotte Kalla hat ihr privates Glück gefunden. Sie hat jetzt einen Sohn geboren. Zahlreiche Sport-Größen gratulierten der Schwedin.

Tarendö – Im vergangenen Jahr beendete Skilangläuferin Charlotte Kalla ihre Karriere. Seither widmet sich die Schwedin vermehrt ihrer Familie. Diese ist jetzt größer geworden. Die dreimalige Olympiasiegerin hat jetzt einen Sohn zur Welt gebracht. Sie selbst freut sich überschwänglich – und ein besonderer Weggefährte mit ihr.

Marine Charlotte Kalla Geboren: 22. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Tärendö, Schweden Disziplin: Skilanglauf Größte Erfolge: 3x Olympia-Gold (u. a. über 10 km Freistil; 2010, 2014 und 2018), 3x WM-Gold (u. a. im klassischen Team-Sprint; 2011, 2015 und 2019) Karriereende: 28. März 2022

Ex-Langlauf-Star Kalla erstmals Mutter: „Du hast unsere Herzen eingefangen“

Auf Instagram zeigte sich die frischgebackene Mutter, die 2006 im Weltcup debütierte, erstmals mit ihrem Nachwuchs. Auf dem Foto hält sie in ihren Händen voller Sorgfalt die kleinen Füße ihres Sprösslings.

Unter dem Beitrag teilte sie zusammen mit ihrem Partner Fredrik Karström eine bezaubernde Botschaft an ihren Buben: „Willkommen auf der Welt!“, schrieb Kalla und versah den Post mit dem Geburtsdatum ihres Sohnes, dem 15. Juli. „Du hast unsere Herzen eingefangen. Der Familie geht es gut und wir fühlen so viel Liebe für dich!“, so die jeweils dreifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Die Schwedin lässt ihrer Freude über ihr erstes Neugeborenes freien Lauf – genauso wie unlängst Norwegens Ski-Idol Henrik Kristoffersen, der erstmals Vater wurde.

„Glückspilz“: Besonderer Weggefährte gratuliert Ski-Olympiasiegerin zu Nachwuchs

Die Fans und Freunde des Paares freuten sich überschwänglich über den Nachwuchs. Profi-Tänzer Tobias Erik Karlsson, mit dem Kalla während ihrer Schwangerschaft an der schwedischen Ausgabe von „Let‘s Dance“ teilnahm, gratulierte den beiden. „Was für eine Freude, in Ihre fantastische Familie hineingeboren zu werden! Ein Glückspilz, dieser kleine Junge.“

Karlsson versprach, „ihn bald zu besuchen, damit er dem Mann ein Gesicht geben kann, der vier Monate lang so sehr Teil seines Lebens war“, schrieb der Tänzer, mit dem Kalla den zweiten Rang der Sendung belegt hatte. Dabei hatten sich der Ski-Star und Karlsson auch von einem Klima-Aktivisten nicht aus der Fassung bringen lassen. Er wünschte dem Paar „ganz viel Liebe“.

Langlauf-Ikone Therese Johaug drückte ebenfalls ihre Glückwünsche aus. Auch Kallas Landsfrau Jonna Sundling zeigte sich begeistert, genauso wie Biathletin Elvira Öberg. Darüber hinaus findet sich mit Nilla Fischer auch eine schwedische Fußball-Ikone unter den Gratulanten.

Neu-Mutter und Ski-Legende Kalla wollte Mutterrolle „schon lange erleben“

Kalla hatte ihre Schwangerschaft Ende Februar bekannt gegeben – und war bereits damals „aufgeregt, erwartungsvoll und glücklich“ gewesen, „auch wenn es sich noch sehr unwirklich anfühlt!“ Die Mutterschaft sei „etwas unglaublich Ersehntes, ein Traum, den ich schon lange erleben wollte.“ Nun ging dieser Wunsch in Erfüllung.

Und nicht nur die schwedische Ex-Langläuferin, die in ihrer Laufbahn neun Olympia- und 13 WM-Medaillen errang, freut sich nun über Nachwuchs. Auch das erfolgreichste Wintersport-Paar aller Zeiten ist derzeit in Baby-Ekstase. (wuc)