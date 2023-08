„Sieben Stiche im Gesicht“: Biathlon-Star schwer gestürzt

Von: Johannes Skiba

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel hatte letzte Woche einen Trainingsunfall beim Mountainbike fahren und musste ärztlich behandelt werden.

München – Im vergangenen Winter war der Italiener Tommaso Giacomel einer der Shootingstars der zurückliegenden Biathlon-Saison. Für den 23-Jährigen reichte es im Gesamtweltcup immerhin zu Platz 12. Nun muss der junge Wintersportler aber erstmal einen kleinen Schock verarbeiten.

Tommaso Giacomel Geboren: 5. April 2000 (Alter 23 Jahre), Sterzing, Italien Sportart: Biathlon

Glück im Unglück für Biathlon-Star Giacomel nach Mountainbike-Unfall

Der Biathlon-Senkrechtstarter stürzte letzte Woche während der Saisonvorbereitung schwer mit seinem Mountainbike. Dazu schrieb der Italiener in einem Story-Post: „Ich bin am Dienstag mit dem Mountainbike schwer gestürzt. Außer meinem Helm ist nichts gebrochen.“

Dennoch kam Tommaso Giacomel nicht nur mit dem Schrecken davon. Der 23-Jährige musste ärztlich versorgt werden, wie seinem Post darüber hinaus zu entnehmen ist: „Sieben Stiche im Gesicht und viele Schürfwunden an meiner rechten Schulter und dem Rücken. Es hätte schlimmer kommen können.“ Das Mountainbike fahren spielt eine wichtige Rolle im Leben des Spitzensportlers. Auf seiner Instagram-Seite zieren zahlreiche Bilder, auf denen der Italiener auf zwei Rädern unterwegs ist, sein Profil. Unter einem Bild aus dem Juni schreibt Giacomel etwa: „Durch Fahrrad fahren fühle ich mich lebendig“.

Biathlon-Star Tommaso Giacomel hatte letzte Saison einiges zu feiern. Nun stört ein Mountainbike-Unfall seine Vorbereitung. © imago/Alberto

Giacomel im Trainingslager der Biathlon-Italiener dabei

Den neuen Biathlon-Star wird dieser Unfall hoffentlich nicht nachhaltig beeinflussen, sodass er die gute letzte Saison auch im kommenden Winter bestätigen kann. In Östersund landete Giacomel vergangenen Winter sogar auf Rang zwei. Allzu schwer scheint die Verletzung des Youngsters jedoch nicht zu sein. Der italienische Wintersportverband FISI teilte mit, dass der 23-Jährige dennoch für das anstehende Trainingslager in Forni Avoltri in der Provinz Udine nominiert wurde.

Tommaso Giacomel hat außerdem bereits gezeigt, dass er mit Rückschlägen und Störfaktoren umgehen kann. Zusammen mit seinen Erfolgen kamen nämlich auch Hass- und Hate-Kommentare im Internet auf den jungen Mann zu. In einem Interview mit SportNews sagte der Biathlon-Newcomer Anfang des Jahres: „Außerhalb Italiens bin ich ja beliebt, speziell in Deutschland. Aber in meiner Heimat habe ich bereits einiges an Kritik einstecken müssen. Ich habe keine Erklärung dafür.“ Einem anderen Ski-Ass droht indes aufgrund einer schweren Verletzung sogar das Karriereende. (jsk)