Schwere Doping-Vorwürfe gegen Biathlon-Superstar Bö

Gegen den Überflieger Johannes Thingnes Bö und seine Kollegen aus dem norwegischen Biathlon-Team gibt es schwere Dopingvorwürfe.

Oslo – In den vergangenen Jahren waren die Athleten aus dem norwegischen Biathlon-Team fast unschlagbar. Gerade Überflieger Johannes Thingnes Bö, nebenbei einer der erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten, sammelte zahlreiche Siege und Medaillen und schien gerade bei Großveranstaltungen nicht zu bezwingen. Alleine bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking holte der 30-Jährige viermal Gold und einmal Bronze.

Johannes Thingnes Bö Geboren: 16. Mai 1993 Nationalität: Norwegen Sportart: Biathlon

Schwere Vorwürfe gegen norwegisches Biathlon-Team

Der zweimalige Olympiasieger Dmitri Wassiljew erhebt nun aber schwere Vorwürfe gegen das norwegische Biathlon-Team und vor allem auch Johannes Thingnes Bö. In den Augen des Russen sind die Norweger keine Top-Athleten, sondern Betrüger. Zahlreiche norwegische Wintersportler dürfen aufgrund einer Ausnahmeregelung Asthma-Medikamente zu sich nehmen, die sich positiv auf die Ausdauer der Athleten auswirken können.

Wassiljew bezeichnet die Norweger deshalb als Doper. Außer Acht lässt der 60-Jährige aber, dass die WADA beim Medikament Salbutamol eine Einnahme von 1600 Mikrogramm täglich gestattet. In der Vergangenheit hatte Wassiljew das norwegische Team mehrfach im Visier und erneuerte seine Vorwürfe nun.

Johannes Thingnes Bö ist einer der erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten. © IMAGO/Lubos Pavlicek

„Sie haben die sehr fiktive Ausrede, dass sie sehr krank sind. Und trotzdem gewinnen sie fast alle Wettbewerbe. Gleichzeitig nehmen sie illegale Drogen auf legalem Weg. Deswegen nenne ich sie so. Ich weiß noch, dass ich das bei der WM in Antholz 2020 live im TV gesagt habe. Aber aus irgendeinem Grund habe ich danach nicht mal einen Anruf bekommen“, sagte er im Gespräch mit dem russischen TV-Sender MatchTV.

Biathlon-Olympiasieger sieht Norweger als Betrüger

Bislang bekam er offenbar noch keine rechtlichen Konsequenzen der Norweger angedroht, wie er selbst bestätigte: „Noch nie. Aber ich freue mich darauf. Ich will wirklich, dass sie mich verklagen. Ich sage schon immer, dass die, die Medaillen gewinnen, legalisierte Doper sind.“ Dabei ist ihm der Grund klar: „Weil sie keine Argumente haben. Ich sage die Wahrheit. Ich greife niemanden an, ich erkläre einfach nur, was hier wirklich passiert.“

Dmitry Wassiljew gewann bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary jeweils die Goldmedaille in der Staffel mit dem sowjetischen Team. Außerdem holte er bei der WM 1986 in Oslo ebenfalls Gold in der Staffel. Seine aktive Karriere beendete er nach der Saison 1988/89. (smr)