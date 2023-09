Nach schwerem Schicksalsschlag: Nachwuchs bei Ex-Ski-Weltmeisterin

Von: Andre Oechsner

Es liegen unfassbar schwere Monate hinter Nadia Fanchini, die nach dem Tod ihrer Schwester nun endlich einen Grund dafür hat, wieder zu lächeln.

Brescia – Hinter Nadia Fanchini liegt ein extrem emotionales Jahr. Nachdem im Februar ihre Schwester Elena Fanchini einem schweren Krebsleiden erlegen war, gibt Nadia nun bekannt, dass sie ihr drittes Kind geboren hat. Endlich ist bei ihr wieder ein Lächeln zu sehen.

Nadia Fanchini Geboren: 25. Juni 1986 (Alter 37 Jahre), Lovere Größter Erfolg: Abfahrt-Silber beim WM 2013 Karriere-Ende: April 2020

Nadia Fanchini wird Mutter – mit eingegipstem Bein

Wer einer der knapp 20.000 Instagram-Follower von Nadia Fanchini ist, der weiß längst Bescheid. Auf einem Foto präsentiert sich die 37-Jährige mit einem breiten Grinsen. Der Grund hierfür liegt in ihrem Arm. Sohn Giacomo erblickte am 14. September das Licht der Welt.

Was bei dem veröffentlichten Foto zudem auffällt, ist Fanchini eingegipstes linkes Bein und die ans Bett gelehnte Krücken, auf denen sie momentan offenbar unterwegs ist. Was genau der Italienerin widerfahren ist, wird dabei nicht bekannt. Ist ihr aufgrund des Babyglücks, so erweckt es zumindest den Anschein, auch erst mal egal.

Ex-Ski-Star Nadia Fanchini hat ihren dritten Sohn geboren. © © IMAGO / Eibner Europa / Instagram nadia_fanchini

Viele ehemalige Ski-Kolleginnen gratulieren Nadia Fanchini

Für Fanchini und Ehemann Devid Salvadori ist Giacomo nach Alessandro (3) und Davide (2) der dritte gemeinsame Sohn. Viele ihrer ehemaligen Teamkolleginnen hinterlassen herzliche Botschaften. Nadia Delago schickt eine Umarmung, auch Laura Pirovano, Manuela Moelgg oder die Biathletin Dorothea Wierer wünschen nur das Beste.

Fanchinis jüngste Beinverletzung und die Geburt ihres Sohnes sind schon das dritte emotionale Ereignis in diesem Jahr. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sabrina (35) musste Nadia im Februar den Tod ihrer Schwester Elena (†37) verarbeiten. Die älteste der drei Fanchini-Schwestern verlor den Kampf gegen den Krebs.

Nadia Fanchini seit 2020 nicht mehr im Ski-Zirkus unterwegs

Nadia Fanchini verbringt die kommenden Tage noch im Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, einem Krankenhaus im italienischen Brescia, um die ersten gemeinsamen Stunden mit dem neuesten Familienmitglied zu genießen. Gemeinsam mit Elena gaben die Speed-Schwestern im April 2020 ihr Karriereende bekannt.

„Ich habe mit Elena gemeinsam im Weltcup angefangen, nun hören wir auch gemeinsam auf“, erklärte die damals 33-jährige Nadia Fanchini, die in ihrer Ski-Karriere in 250 Weltcuprennen 13-mal aufs Podest fuhr – 2008 gewann sie einen Super-G, acht Jahre später eine Abfahrt. Ihre größten Erfolge feierte Fanchini bei Weltmeisterschaften, 2009 gewann sie Bronze in der Abfahrt und vier Jahre später Silber. (aoe)