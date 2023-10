Biathlon-Queen mit erschütternder Beichte: Karriereende wegen Selbstzweifeln?

Von: Sascha Mehr

Dorothea Wierer beichtet, dass sie Motivationsprobleme und Selbstzweifel hat. Ein Karriereende der Biathlon-Queen rückt offenbar näher.

Bruneck – Der Auftakt im Biathlon-Weltcup steht bevor. Die Athletinnen und Athleten haben eine lange und harte Vorbereitung hinter sich und sind startklar für die Rennen. Zum Auftakt geht es ins schwedische Östersund. Eine der Favoritinnen auf den Gesamtweltcupsieg ist Dorothea Wierer, die im vergangenen Winter Zweite wurde und nur der Französin Julia Simon den Vortritt lassen musste.

Biathlon-Queen: Wierer spricht von Motivationsproblemen

Doch wie lange wird die Italienerin noch im Weltcup aktiv sein? Wierer ist unschlüssig, ob sie bis Olympia 2026 in ihrer Heimat weitermachen will. „Entweder höre ich 2024 auf, oder ich mache bis 2026 weiter. Es würde keinen Sinn ergeben, einen Winter vor Olympia aufzuhören“, sagte die 33-Jährige kürzlich gegenüber der Zeitung La Stampa.

Dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie das Gewehr in die Ecke stellt, deutete sie jetzt im Podcast Extrarunde an: „Ich merke schon, dass ich langsam etwas müde bin, habe auch manchmal Motivationsprobleme. Man möchte auch mal etwas anderes machen. Die letzte Saison war gut, aber dann kommt der Sommer, der für mich immer sehr kritisch ist. Auch das Alter spielt eine Rolle. Viele andere haben aufgehört, ich bin noch da.“

Wird Dorothea Wierer ihre Karriere nach der kommenden Saison beenden? © dorothea_wierer/Instagram /Imago

Wierer findet vor allem das ganze Drumherum sehr anstrengend. „Ich habe immer viel zu viel zu tun. Ich müsste mich eigentlich zweiteilen, um alles zu schaffen. Alle ziehen an einem, alle wollen etwas, Interviewanfragen und so weiter. Es ist sehr, sehr anstrengend. Dann bin ich überhaupt nicht in Form und hoffe, dass ich mich im November retten kann“, gab die Italienerin zu.

Biathlon: Selbstzweifel bei Wierer

Überraschenderweise bezeichnet sich Wierer als nicht selbstbewusst, obwohl sie eine der weltbesten Biathletinnen ist und zahlreiche Erfolge feiern konnte. „Ich bin immer extrem selbstkritisch, habe Selbstzweifel und sehe mich selbst im Biathlon nie als gut genug“, gestand sie im Podcast Extrarunde. Diese Selbstwahrnehmung könnte ein weiterer Grund sein, im kommenden Sommer aufzuhören.

In der bald beginnenden Saison will die 33-Jährige noch einmal angreifen und dann endgültig entscheiden, ob es ihr letztes Jahr im Biathlon-Weltcup sein wird oder ob sie bis zu den Olympischen Spielen 2026 weitermacht. (smr)