Ex-Biathlon-Star Herrmann-Wick enthüllt Details zu ihrem „seltsamen“ Alltag

Von: Sascha Mehr

Die deutsche Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick gibt Einblicke in ihren Alltag nach ihrem Rücktritt vom aktiven Biathlon-Sport.

Ruhpolding – Denise Herrmann-Wick hat ihre erfolgreiche Karriere nach der vergangenen Saison beendet. Die 34-Jährige gehört zu den erfolgreichsten deutschen Biathletinnen und konnte sowohl bei Olympia als auch bei Weltmeisterschaften eine Goldmedaille erringen. Zu ihren größten Erfolgen zählen der Olympiasieg im Einzel in Peking 2022 und die Weltmeistertitel 2019 in Östersund (Verfolgung) und 2023 in Oberhof (Sprint).

Denise Herrmann-Wick Geboren: 20. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Aue-Bad Schlema Nationalität: Deutschland Sportart: Biathlon

Biathlon-Star Herrmann-Wick: Ihr Leben nach der Karriere

Auf ihre Karriere blickt sie gerne zurück, besonders natürlich auf ihre großen Triumphe. „Da fehlen mir eigentlich immer noch die Worte“, sagt sie. „Das war unglaublich – dass man das in der Familie, zu Hause, mit allen am Streckenrand, endlich mal wieder erleben darf. Das war einfach perfekt – ein super Abschluss“, sagte sie über die WM in Oberhof im Gespräch mit dem rbb.

Denise Herrmann-Wick machte der Druck nur selten etwas aus. „Ein bisschen Grundnervosität ist auch wichtig. Man sieht Druck ja erst mal als negative Komponente. Aber er ist auch etwas Positives. Es ist schön, wenn man an der Startlinie steht und weiß: Ich kann heute ums Podium mitlaufen, wenn alles gut läuft“, so die 34-Jährige weiter.

Denise Herrmann-Wick genießt die Zeit nach dem Biathlon. © denise.herrmann/Instagram

Mittlerweile hat sie sich an das Leben ohne Biathlon-Weltcup gewöhnt. Das erste Mal seit vielen Jahren musste sie keine harte Vorbereitung auf die neue Saison absolvieren, sondern konnte den Sommer mit ihrem Ehemann, Freunden und der Familie genießen. Ganz ablassen kann sie vom Sport aber nicht.

Biathlon-Star Herrmann-Wick: Wehmut bei Saisonstart?

„Es ist ein bisschen strange vielleicht: Ich mache noch sehr viel Sport - aber natürlich nicht mit einem großen Ziel, sondern einfach Genuss-Sport“, gab sie gegenüber dem rbb zu. Herrmann-Wick freut sich einfach, dass sie nach ihrem Karriereende alles entspannter angehen kann.

Dennoch wird sie bei vereinzelten Weltcups noch dabei sein, wenn auch nur in der Zuschauerrolle: „Ich werde dann auch live vor Ort sein - aber aus einer anderen Perspektive. Ich bin bei einigen Weltcups mit dem Partner Viessmann dabei und freue mich darauf, trotzdem noch nah an der Mannschaft zu sein und die Daumen zu drücken.“ Dabei könnte auch ein wenig Wehmut aufkommen, wie sie einräumte. (smr)