Sensations-Rückkehr von Langlauf-Trio in „beste Nationalmannschaft der Welt“

Von: Christoph Wutz

Schwedens Langlauf-Mannschaft der Damen ist bereits stark besetzt. Jetzt bekommt das Team nach einem Streit im letzten Jahr wohl Zuwachs.

Falun – Überraschendes Comeback im Wintersport: Letztes Jahr herrschte dicke Luft im Ski-Langlauf-Team Schwedens: Die drei Star-Läuferinnen Frida Karlsson, Linn Svahn und Maja Dahlqvist zogen sich unter anderem aufgrund von Differenzen mit der Leitung aus der Nationalmannschaft zurück. Jetzt gab der schwedische Skiverband unerwartet bekannt, dass das Trio wieder zur Trainingsgruppe in der nächsten Saison zählen wird. Die Mannschaft scheint dadurch nun stärker denn je zu sein.

11. Dezember 1908 Sitz: In Falun Mitglieder: Über 180.000 Präsident: Mats Arjes (seit 2008)

Sensations-Comeback: Langläuferinnen zogen sich 2022 wegen Differenzen aus dem Nationalteam zurück

Es war ein Paukenschlag: Der Nationalmannschafts-Austritt der drei schwedischen Ski-Langläuferinnen Linn Svahn, Maja Dahlqvist und Frida Karlsson, die sich zuletzt zur Trennung von ihrem Partner äußerte, nach der Saison 2021/22. Zunächst hatte Svahn ihre Zeit im Nationalkader ausgesetzt. Die 23-Jährige hatte sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen und vor fast genau einem Jahr mitgeteilt, ihr sportliches Comeback abseits des Nationalteams vorbereiten zu wollen. Der Langlauf-Nationaltrainer Schwedens, Anders Byström, zeigte sich danach „traurig“ über Svahns Entschluss.

Wenige Wochen später zogen ihre Kolleginnen Dahlqvist, die sich kürzlich über das Preisgeld bei einem Langlauf-Wettkampf in ihrer Heimat echauffierte, und Olympia-Bronzegewinnerin Karlsson nach. Der Hintergrund hierbei war wohl, dass sie nicht mit neuen finanziellen Beförderungsbedingungen des Verbandes einverstanden waren. In der Folge gaben sie bekannt, nicht weiter für das schwedische Team starten zu wollen. Fortan trainierten auch sie ausschließlich privat, nahmen aber weiterhin am Weltcup teil. Karlsson verstörte ihre Fans erst kürzlich bei ihrem Solo-Training mit einem Boxer-ähnlichen Anblick.

Sind zurück im schwedischen Langlauf-Team: Frida Karlsson, Maja Dahlqvist und Linn Svahn (v. l.). © Imago / Bildbyran / TT

Kehrtwende um Trio im schwedischen Langlauf-Team: „Es fühlt sich großartig an“

Doch ist offenbar jetzt eine Kehrtwende in dieser Causa erfolgt: das Trio gab sein Comeback in den schwedischen Kader bekannt. Von Unstimmigkeiten ist keine Rede mehr – vielmehr äußerten sich die drei Rückkehrerinnen äußerst zuversichtlich. „Wir haben ein sehr starkes Frauenteam, daher fühlt es sich an, als wäre es eine wirklich gute Ausgangslage, wieder dabei zu sein“, zitiert die schwedische Zeitung Aftonbladet Frida Karlsson, die zuletzt ihre Fans beim Solo-Training schockierte. Sie hatte sich im letzten Jahr zeitweise auch beim DSV fit gehalten.

Svahn nannte die Übereinkunft eine „gute sportliche Vereinbarung“. Dabei hob sie ein ihr wichtiges Anliegen hervor: „Wir können etwas stärker in das eingebunden werden, was wir in Zukunft tun werden“, sagte die 23-Jährige. Und ihre Kollegin Dahlqvist gab sich sehr euphorisch angesichts der Rückkehr in das Trainingsfeld. Die drei Athletinnen hätten „ganz klar zum Ausdruck gebracht, was wir zurückhaben wollen. Wir haben das Gefühl, dass sie die ganze Zeit mit uns zusammengearbeitet haben. Deshalb sind wir zurück, es fühlt sich großartig an“, schwärmte die Sprint-Gesamtweltcup-Siegerin der letzten beiden Jahre regelrecht.

„Beste Nationalmannschaft der Welt“: Euphorie nach Comeback in schwedischer Langlauf-Auswahl

Die Reaktionen auf das Comeback des Trios fallen auch sehr positiv aus. Von der „besten Nationalmannschaft der Welt“ sprach Emma Ribom, die der Auswahl ebenfalls angehört. Und Nationaltrainer Anders Byström teilte Aftonbladet gegenüber mit, er „glaube nicht dass wir in Schweden jemals eine bessere Damenmannschaft gesehen haben.“

Es bleibt abzuwarten, ob er recht behält und die schwedischen Langläuferinnen ihre Klasse auch in der neuen Weltcup-Saison abrufen können. Diese läuft Ende November in Ruka in Finnland an. Die Wogen scheinen geglättet, die Stimmung besser denn je – die Voraussetzungen sind also allemal gegeben.

Ein anderer skandinavischer Ski-Star, Robert Johansson, wurde jetzt hingegen aus der Nationalmannschaft seines Landes geworfen – und reagierte fassungslos. (wuc)