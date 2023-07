Ski-Idol wird zum ersten Mal Vater: „Wir sind voller Stolz“

Von: Sascha Mehr

Wintersport-Ass Henrik Kristoffersen schwebt privat auf Wolke sieben, denn der Norweger ist zum ersten Mal Vater geworden.

Oslo – Die Wintersportler haben derzeit zwar Wettkampfpause, an Erholung und Freizeit ist aber trotzdem nicht zu denken. Längst hat die Vorbereitung auf den kommenden Winter begonnen, in der die Athletinnen und Athleten hart an den Grundlagen und der Fitness arbeiten, um eine erfolgreiche kommende Saison zu haben.

Ski-Idol Kristoffersen wird zum ersten Mal Vater

Henrik Kristoffersen ist da keine Ausnahme. Der Skirennfahrer hat eine äußerst erfolgreiche Karriere und ist längst nicht satt an Erfolgen. Auf seinem Instagram-Account postete er zuletzt ein Foto, das ihn beim Krafttraining zeigt. „Unaufhaltsames Schleifen. Saisonmodus aktiviert. Keine Grenzen, keine Ausreden“, schrieb der 29-Jährige darunter und zeigt damit, wie motiviert er die Vorbereitung auf den kommenden Winter absolviert.

Für den Norweger läuft es aber nicht nur sportlich nach Wunsch, auch privat gibt es Grund zu feiern. Henrik Kristoffersen ist nämlich zum ersten Mal Vater geworden, wie er auf seinem Instagram-Account bestätigte. „Unsere Herzen sind voll und wir sind voller Stolz“, schrieb der 29-Jährige zu dem Bild, auf dem eine Hand des Sprösslings zu sehen ist.

Henrik Kristoffersen ist Vater geworden. © Imago

Der Sohnemann, der am 14. Juli das Licht der Welt erblickte, hört auf den Namen Emil Henrik Kristoffersen. Dem Baby und der Mutter Tonje Barkenes geht es soweit gut und die Familie genießt nun die Zeit des Kennenlernens. Das Paar erhielt über Instagram zahlreiche Glückwünsche, unter anderem vom norwegischen Ski-Ass Kjetil Jansrud und der schwedischen Olympiasiegerin Frida Hansdotter.

Ski-Idol Kristoffersen will im kommenden Winter weitere Erfolge feiern

Henrik Kristoffersen, der mit seiner Familie seit vielen Jahren in Salzburg lebt, will in der kommenden Saison auch wieder zahlreiche Erfolge einfahren. Im letzten Winter schaffte der 29-Jährige ganze elf Podiumsplatzierungen im Weltcup. Highlight der Saison war der Gewinn der Goldmedaille im Slalom bei der Weltmeisterschaft in Courchevel.

Der Weltmeistertitel in Courchevel war zudem einer der größten Erfolge seiner Karriere, zusammen mit dem Titelgewinn im Riesenslalom bei der WM 2019 im schwedischen Are. Zudem holte er die Bronzemedaille im Slalom bei Olympia 2014 in Sotschi und die Silbermedaille im Riesenslalom vier Jahre später bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. (smr)