Olympia: Skeleton heute live - Deutsche Festspiele in der Eisbahn?

Von: Marco Blanco-Ucles

Klare Führung inklusive Bahnrekord: Christopher Grotheer befindet sich klar auf Goldkurs © Kyodo News/Imago

Entscheidung im Skeleton-Rennen der Herren bei den Olympischen Spielen in Peking. Zur Pause führen zwei deutsche Athleten. Das Finale hier im Live-Ticker.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen

1. Grotheer (Deutschland) 2:00,330 Min 2. Jungk (Deutschland) + 0,700 s 3. Wengang (China) + 0,750 s 4. Tretjakow (Russland) + 0,870 s 4. Rukosuev (Russland) + 0,870 s 9. Gassner (Deutschland) + 1,400 s

Yanqing - Die neu gebaute Eisbahn in Yanging liegt bislang bei diesen Olympischen Winterspielen fest in deutscher Hand. Im Rodeln fanden auf der schlangenartig anmutenden Bahn vier Rennen statt, viermal standen Athleten aus „Team D“ ganz oben auf dem Podest. Deutschland führt auch dank dieser Erfolgsserie den Medaillenspiegel aktuell an. Besser kann es nicht werden? Kann es doch. Denn nach zwei von vier Läufen der Skeleton-Herren riecht es erneut stark nach einem Triumph für Schwarz-Rot-Gold. Christopher Grotheer und Axel Jungk belegen vor den beiden finalen Läufen (ARD, 13.20 Uhr) die Ränge eins und zwei.

Olympia in Peking: Christopher Grotheer mit Bestzeiten und Bahnrekord

Unterlaufen Grotheer nicht noch grobe Fehler, ist ihm der Olympiasieg kaum mehr zu nehmen. 0,70 Sekunden Vorsprung besitzt der 29-Jährige auf Landsmann Jungk. Der Plan Grotheers am ersten von zwei Wettkampftagen ging voll auf, wie er gegenüber der ARD erklärte: „Im Training hatte sich alles sehr eng zusammengeschoben, daher wollte ich den ersten Lauf nutzen, um die Konkurrenz zu schocken. Das ist mir sehr gut gelungen.“ Zwei Bestzeiten inklusive Bahnrekord - ein perfekter erster Tag Grotheers.

Teamkollege Jungk reiste aufgrund einer Corona-Infektion verspätet nach Peking - und hatte leichte Anpassungsschwierigkeiten auf der Olympiabahn. Nach dem ersten Lauf lag der 30-Jährige auf Rang fünf. Im zweiten Durchgang machte er es besser und schob sich auf Position zwei vor. Doch Jungk muss aufpassen: Der Vorsprung auf den drittplatzierten Yan Wengang (China) beträgt lediglich 0,05 Sekunden, auf Alexander Wladimirowitsch Tretjakow und Jewgeni Olegowitsch, die zusammen auf Rang vier liegen, 0,17 Sekunden.

Ich hätte mir schon gewünscht weiter vorne zu sein.

Der dritte Deutsche im Feld, Alexander Gassner, liegt vor dem Finaltag auf Rang neun. Schwächen am Start verhinderten eine bessere Position. „Top Ten war das primäre Ziel, aber ich hätte mir schon gewünscht weiter vorne zu sein. Jetzt will ich darauf aufbauen und morgen auch am Start noch ein bisschen was drauflegen“, zeigte sich Gassner in der ARD kämpferisch. (mbu)