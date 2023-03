„Schöner Ort“: Fans erkennen oberbayerischen Reha-Platz von Ski-Weltmeister - er filmt sogar das Fädenziehen

Von: Andreas Knobloch

Alex Schmid am Schliersee mit Krücken. Links zeigt er das Fädenziehen nach der Operation. © Screenshot Alex Schmid Instagram

Der deutsche Ski-Weltmeister Alex Schmid erholt sich von seiner Kreuzband-Operation und filmte seine Vorschritte am Schliersee.

Courchevel - Es war der versöhnliche Abschied einer durchwachsenen Weltmeisterschaft für den DSV. Alex Schmid hielt die Wintersport-Fahne der Skifahrer nochmal hoch, als er im Parallel-Slalom die Goldmedaille einsackte. Der 28-Jährige fuhr spät, aber nicht zu spät, in seiner Karriere nochmal den größten Sieg ein. Ein Happy End der Saison?

Wintersport-Held Alex Schmid: Ski-Weltmeister filmt Fädenziehn

Weit gefehlt, denn der frisch gekürte Weltmeister riss sich kurz später das Kreuzband und musste operiert werden. Bitter für den deutschen Helden, der jetzt an seinem Comeback arbeitet. Damals schrieb er grinsend aus dem Krankenbett: „So ist es. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Von jetzt an kann ich nur gewinnen“. Die Operation fand in der Orthopädischen Chirurgie München (OCM) statt. Sein Arzt Manuel Köhne erklärte die Blitz-OP. Die Großen des Ski-Zirkus und gleichzeitige Konkurrenten wie Marco Odermatt, Loic Meillard oder Lucas Braathen wünschten ihm gute Besserung.

Nun geht es langsam aber stetig bergauf. Wie er selbst schreibt: „Step by Step“. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das verletzte Bein wird mit Krücken schon wieder belastet. Schmid wirkt locker, grinst in die Kamera. Zum Leidwesen vieler filmte er auch das Fädenziehen. Die meisten Fans sind froh, dass Schmid das so gelassen nimmt.

Weltmeister Schmid am Schliersee - Fans drücken weiter die Daumen

Und wo „springt“ Schmid denn so herum? Die Fans oder auch Olympionikin Elisabeth Schicho (Skilangläuferin, gebürtig vom Tegernsee) erkennen es sofort. „Immerhin ist das Reha-Zentrum an einem schönen Ort“. Auch Evi Sachenbacher-Stehle schickte vierblättrige Kleeblätter und drückte die Daumen in der Kommentarspalte. Und es handelt sich um Schliersee in Oberbayern im Landkreis Miesbach. Gefeiert wurde er auch für seine Krücken, die mit einem bekannten Skisport-Sponsor verziert sind. Das Video postete Schmid in der zwölften Kalenderwoche 2023. (ank)