Skifahrerin beendet Karriere „mit Knall“: Komplizierter Beinbruch und Schrammen im Gesicht bei letzter Abfahrt

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Skifahrerin Francesca Marsaglia beendet ihre Karriere - mit Schrammen und Gipsbein in den Ruhestand. © Instagram 2x Marsaglia

Das Karriereende stellt man sich alles andere als so vor: Die italienische Skifahrerin Francesca Marsaglia stürzte im allerletzten Rennen schwer.

München - Es ist schon ein bitteres Ende. Die Wintersportlerin Francesca Marsaglia gab Anfang März ihr Karriereende offiziell bekannt, weil der Körper nicht mehr mitspielte, kein Spitzenniveau mehr abrufen kann. Und dann das: ein Sturz im allerletzten Rennen ließ er ein Andenken zurück, das sie so wohl nicht gerne gehabt hätte. Schrammen im Gesicht und ein Gipsbein. Aber die Italienerin kann schon wieder grinsen.

Auch ihr Statement zu den Bildern (nach rechts swipen/weißen Pfeil drücken) beginnt sehr humorvoll: „Es gibt diejenigen, die einen für ein perfektes Auge ein Make-up-Artist brauchen und diejenigen, die in ihrer allerletzten Abfahrt stürzen“. Die Karriere endet mit „einem Knall“, schreibt Marsaglia. Und der Sturz bei den Italienischen Meisterschaften hätte weitaus schlimmer ausgehen können, doch das verdankt sie ihrem Geschick: „Kunstturnen und Yoga sorgen dafür, dass ich ‚nur‘ einen komplizierten Bruch davongetragen habe“.

Ski-Ende „mit Knall“: Francesca Marsaglia zeigt ihre Verletzungen

Ski-Karriereende anders als gedacht, doch dennoch „würde sie es wieder tun“

Marsaglia ist 32 Jahre alt und hatte am 5. März ihr Karriereende verkündet. . Sie hätte gerne „in der Heimat einen Titel geholt“, aber daraus wurde nichts. Warum sie trotz ihrer feststehenden Entscheidung noch bei den italienischen Meisterschaften antrat? „Es schien mir die richtige Entscheidung zu sein. Ich habe die Meisterschaften immer geliebt. Ich würde es auch wieder tun“, schreibt Marsaglia versehen mit einem Herz. Sie bedankt sich noch bei den Fans für die vielen Botschaften und freut sich schon aufs Wochenende. Ob sie so tanzen kann, wie die beiden angehängten Tanz-Emojis, ist eher unwahrscheinlich. Die Italienerinnen sind aber hart im Nehmen, das bewies Marsaglias Teamkollegin Sofia Goggia bei Olympia, die 23 Tage nach einer schweren Verletzung Silber holte.

Marsaglia gab ihr Weltcup-Debüt 2008. Sie stand in der Abfahrt einmal auf dem Treppchen und holte viele Top-10-Platzierungen. Sie nahm an den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 teil. Untypisch für eine Wintersportlerin wuchs sie in Rom auf, nicht in der Nähe der Alpen. Jetzt kann sie sich erstmal auf ihre Reha konzentrieren und sich danach vielleicht ihre Wünsche erfüllen, die laut eigener Aussage Trainerschein und Mutter werden sind.

Auch deutsche Athletinnen und Athleten haben in diesem Winter ihre Karriere beendet, wie beispielsweise Maren Hammerschmidt, Erik Lesser oder Severin Freund. (ank)