Ski-Champion verkabelt oder mit Gewichten: Harte Vorbereitung für Titelverteidigung

Von: Andreas Knobloch

Marco Odermatt verkabelt auf dem Rad oder kniend im Fitnessstudio beim Gewichte stemmen. Der Ski-Champion tut alles für die kommende Saison. © Screenshot Instagram Odermatt

Gesamtweltcup, Olympia-Gold und die Riesenslalom-Wertung. Ski-Held Marco Odermatt zeigt seinen Fans, wie hart er sich auf kommende Saison vorbereitet.

Stans - Hinter großen Erfolgen steckt oft viel Arbeit. So auch beim 24-jährigen Marco Odermatt, dem großen Wintersporthelden der Saison 2021/2022. Der Schweizer Ausnahmeathlet hat in den vergangenen Monaten noch einmal über seine außerordentlichen Leistungen nachdenken können und wahrlich ein Meisterwerk hingezaubert. Doch kann er das wiederholen? Nach so einer Saison nur schwer vorstellbar. Odermatt tut aber alles dafür, wie es scheint.

In seinem jungen Alter hat er seine Vita schon weit ausgebaut. Manche Erfolge gelangen den besten Skifahrern in ihrer gesamten Karriere nicht. Odermatt ist Weltcup-Gesamtsieger. In der Wintersportwelt bekommt den Titel der konstanteste und insgesamt beste Fahrer zugeschrieben. Daneben gewann er Gold im olympischen Riesenslalom in Peking, aber auch den Disziplin-Weltcup.

Ski-Champion in Peking und im Gesamtweltcup: Odermatts harte Vorbereitung

Beeindruckende Bilder postete der Schweizer von seinem Training. Als Motivation dienen die beiden Pokale, die der Sieger des Gesamtweltcups und der Disziplin-Wertung bekommt. „Ich weiß, warum ich im Moment so hart trainiere“, meint Odermatt beim Blick auf die Trophäen. Bedeutet: Odermatts Medaillenschrank hat noch das eine oder andere Plätzchen frei.

Und wer sich die Bilderstrecke durchklickt (auf den weißen Pfeilen), der sieht die verschiedensten Trainingsformen des jungen Champions. Ob verkabelt oder beim Piks ins Ohr, hinter dem Erfolg steckt immer ein Haufen Arbeit. Odermatt, der letzten Winter sogar einem ARD-Experten Rätsel aufgab, hält seine Fans dabei regelmäßig auf dem neuesten Stand. Die Schufterei aus dem Fitnessstudio darf da nicht fehlen.

Ski-Saison beginnt im Oktober - Odermatt will seine Titel verteidigen

Die neue Saison beginnt am Wochenende des 22./23. Oktobers, zwei Wochen nach Odermatts 25. Geburtstag. Und auch die Konkurrenz schläft mit ihrer Vorbereitung nicht, ob Odermatts Trainingsprogramm gereicht hat, um weitere Titel zu sammeln? Beim Riesenslalom am 23. Oktober in Sölden kann er versuchen, dass seine grandiose Serie von Podestplätzen fortgesetzt wird. Wie eine Anhängerin auf Instagram passend kommentiert: „Da sieht man mal, was dahintersteckt und es eben nicht ‚nur Skifahren‘ ist.“

Ein deutscher Olympia-Held hat hingegen seine Karriere beendet: Der zweifache Peking-Sieger Johannes Ludwig hat sich allerdings beim Rutschen im Sommer das Steißbein angehauen.